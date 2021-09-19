تكنولوجيا: تحديث Android 12.1 يستهدف تحسين تجربة المستخدم في الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك مطوري XDA بعض التفاصيل الجديدة حول تحديث Android 12.1 الذي يستهدف تعزيز تجربة المستخدم في الهواتف القابلة للطي.

بدأت شركة جوجل في تطوير التحديث الجديد لنظام Android 12 الذي رصد بالفعل من مطوري XDA، حيث تقدم جوجل هذا الإصدار لاحقاً بمميزات أكثر لمستخدمي الهواتف القابلة للطي.

وتشير التسريبات إلى أن جوجل بدأت بالتركيز على تحسين تجربة المستخدم في الهواتف القابلة للطي إستعداداً لإطلاق هاتف “Pixel ” القابل للطي.

ولقد أوضح مطوري XDA التصميم الجديد لشريط المهام في تحديث Android 12.1 والذي يظهر عند فتح الشاشة إلى وضع العرض الكامل، أو عند فصل الشاشتين، على أن يختفي شريط المهام عند فتح أحد التطبيقات بكامل الشاشة.

كما سيدعم التحديث الضغط المطول على أحد التطبيقات في شريط المهام ومن ثم سحب التطبيق ليتم فتح التطبيق في واحدة من الشاشات، ويمكن للمستخدم أيضاً الضغط المطول على شريط المهام لإخفاءه من الشاشة، كما يدعم شريط المهام إضافة تطبيقات من إختيار المستخدم.

أيضاً تشير التسريبات إلى تحسينات في الرسوم المتحركة التي تظهر حالة فتح أو غلق الشاشة، كما تشير التوقعات إلى تحسين تجربة المستخدم في المهام المتعددة على الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تحديث Android 12.1 المرتقب من جوجل.

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