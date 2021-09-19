شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 1 من كل 2 بجنوب أسيا قلقون بشأن الضرر الذي تسببه الهواتف الذكية للرفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يتكيف العالم مع واقع ما بعد الجائحة الذي تهيمن عليه التكنولوجيا، تتزايد المخاوف العامة بشأن مخاطر الإفراط في الاستهلاك، فوفقًا لمسح جديد كبير أجراه معهد Ithra ، يشعر أكثر من واحد من كل اثنين (56 %) في جنوب أسيا بالقلق بشأن تأثير استخدام الإنترنت والهواتف الذكية على صحتهم.

وفقًا لاستطلاع Ithra ، تتفق الغالبية العظمى (88٪) من المشاركين في جميع أنحاء العالم على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون قوة كبيرة للتقدم، مع الفوائد الرئيسية بما في ذلك الوصول إلى الأخبار والاتصال والحرية، ويقول 74% من سكان جنوب آسيا إن التكنولوجيا تلعب دورًا أكثر محورية لأنها تساعد في خلق الفرص المهنية وتوليدها، وتوضح الدراسة بالشراكة مع أصداء مخاوف ملموسة بشأن الرفاهية.

وقد تم إبراز العديد من هذه الفوائد من خلال تفشي COVID-19 ، حيث أعطى 64% من الجماهير العالمية الفضل في التكنولوجيا لأنها ساعدت في مكافحة الوباء، ومع ذلك، فإن النتيجة هي أن الجميع تقريبًا (91 %) يقضون وقتًا أطول على الإنترنت نتيجة لذلك.

وعلى الرغم من هذه الإيجابية الكامنة، فإن النتائج التي توصلت إليها إثرا تسلط الضوء على مخاوف كبيرة بشأن الآثار الضارة للوصول غير المقيد، ففيما يتعلق بالعلاقات، يعتقد 42 % من المستطلعين أن التكنولوجيا تقلل الوقت الذي تقضيه مع أحبائهم، وأكثر من الثلث (37%) يلومونها على عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الاجتماعية.

وذكر 55% من سكان جنوب آسيا أنهم يفضلون العيش بدون صديق حميم على الهاتف الخلوي، وقال إثرا إن الأبوة والأمومة تتأثر أيضًا، حيث اعترف 44% من الأشخاص الذين لديهم أطفال بالسماح لهم باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي بدون إشراف.

وبالانتقال إلى تأثير التكنولوجيا على الصحة، قال نصف الأشخاص (44%) إنهم قلقون، ويبدو أن المستجيبين في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا قلقون للغاية، حيث يخشى 74% و 56% على التوالي العواقب السلبية للإنترنت على الرفاهية، مقارنة بـ 27% فقط في أوروبا وآسيا الوسطى.

وتمشيا مع زيادة استخدام المجموعة للأجهزة، يعاني الشباب من أعراض جسدية أكثر من كبار السن: يشكو 50 % من المستجيبين من الجيل Z من التعب وقلة النوم والصداع نتيجة للاستهلاك الرقمي.

وما يقرب من ثلث (60%) من المشاركين في جنوب آسيا يقضون وقتًا على الإنترنت أكثر مما يرغبون. اعترف 41% من المستجيبين العالميين بأنهم يعانون من أعراض الانسحاب دون الوصول إلى أجهزتهم، ويعتبر الحرمان من النوم أيضًا مشكلة كبيرة، حيث يتغيب 51 % من المستجيبين عن النوم كل أسبوع، وواحد من كل أربعة أشخاص يوميًا، بسبب استخدام التكنولوجيا.