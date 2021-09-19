“فيسبوك” تستهدف هذه الحسابات بإجراءات مشددة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة فيسبوك عن تبني نهجا أكثر تشددا للتعامل مع مجموعات الحسابات الشخصية الحقيقية التي تنسق لنشر محتويات ضارة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي لديها بالفعل قواعد ضد بث محتوى ضار مثل التحريض على الكراهيةـ والتحرش، والمعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا المستجد.

لكن أحيانا يتم نشر مثل هذه المعلومات أو البيانات الضارة من خلال مجموعة منظمة تماما من الحسابات الشخصية وليس من خلال فرد.

ورغم أن قواعد فيسبوك تحظر المجموعات الخطيرة مثل المنظمات الإرهابية، فإن هذه القواعد لا تشمل كل المجموعات التي تسبب أضرارا.

ويقوم فريق أمن البيانات في شبكة فيسبوك باتخاذ إجراءات دورية ضد الحسابات المزيفة التي تضلل الآخرين بشأن أغراضها أو هويتها.

والآن هذا الفريق يتخذ إجراءات ضد المجموعات التي تحاول استخدام حسابات حقيقية لتجنب تطبيق القواعد عليها ونشر محتوى ضار.

ويمكن من خلال هذه الإجراءات تقليل وصول المحتوى من هذه الحسابات إلى المستخدمين الآخرين أو إلغاء هذه الحسابات الحقيقية أو الصفحات أو المجموعات.

وتواجه فيسبوك غالبا اتهامات بأنها لا تبذل جهدا كافيا للتصدي للمعلومات المغلوطة أو التحريض على الكراهية. في الوقت نفسه يمكن أن تجد فيسبوك في الجهد الجديد وسيلة لتسهيل حذف المحتوى الضار وبطريقة أشد حسما.

لكن شركة فيسبوك يمكن أن تواجه صداما أكبر مع المجموعات المحافظة وغيرها من المجموعات التي تتهمها بفرض رقابة متعمدة على المحتوى السياسي وهي الاتهامات التي تنفيها فيسبوك تماما.

من ناحيته قال ديف أجرانوفيتش المسؤول في فيسبوك “ندرك أن هذا التحدي معقد. نحن نحتاج إلى الحرص والوعي عندما نتعامل مع الجهود المنسقة لمستخدمين حقيقيين من أجل التمييز بين هؤلاء الذين يتجمعون عضويا من أجل إحداث تغيير اجتماعي مشروع وبين هؤلاء الذين يشكلون شبكات عدوانية يمكن أن تسبب ضررا رقميا” للآخرين.