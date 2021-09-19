شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه لعبة ReVamp الجديدة على منصة سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Zynga العملاقة للألعاب أنها ستقدم لعبة خداع اجتماعي متعددة اللاعبين تسمى ReVamp إلى منصة سناب شات قريبًا، حيث تشبه ReVamp لعبة Among Us بشكل كبير، حيث يحاول اللاعبون العثور على مصاص الدماء بينهم، فيما يقول وصف Zynga إن اللاعبين في ReVamp يهدفون إلى الكشف عن لاعب مصاص الدماء من بين مجموعة أصدقائهم أثناء تجديد غرف قصر قديم.

لعبة ReVamp

تتميز اللعبة أيضًا بجولة التصويت، حيث يقرر اللاعبون إزالة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم محتالون، وبينما يعمل أعضاء الفريق على الهدم والبناء، يجب على مصاصي الدماء تجنب الشك أثناء انتقاء اللاعبين البشريين أثناء إكمالهم مهام وهمية في المنزل، فيما تعد هذه هي اللعبة الثالثة التي تصدرها Zynga من أجل منصة ألعاب سناب شات، ولكن نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته Among Us، يبدو أنها مهيأة لأن تحظى بشعبية عبر منصة الألعاب المتنامية في سناب شات.

وقدمت شركة سناب لأول مرة Snap Games إلى تطبيق سناب شات في عام 2019، وتتميز بالعناوين الأصلية وعناوين الجهات الخارجية مثل BitMoji Party و Zombie Escape، كما قدمت الشركة ألعابًا أخرى متعددة اللاعبين مثيرة للاهتمام منذ ذلك الحين، ودخلت في شراكة مع مطورين آخرين.