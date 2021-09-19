تكنولوجيا: Realme تقدم قريباً هاتف Realme GT Neo2 بمعالج Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Realme GT Neo2 في حدث يعقد في 22 من سبتمبر، ولقد أوضح تقرير جديد خطط Realme لإطلاق إصدار من الهاتف بمعالج Dimensity 1200 وحجم أصغر للشاشة.

أكد تقرير جديد من DigitalChatStation على خطط Realme لإطلاق نموذج من GT Neo2 بمعالج Dimensity، ولقد أوضحت Realme في إعلانات تشويقية سابقة خططها لإطلاق الهاتف في السوق الصيني برقاقة معالج Snapdragon.

ويأتي النموذج الأول من هاتف Realme GT Neo2 برقاقة معالج Snapdragon 870، بينما يدعم النموذج الثاني رقاقة Dimensity 1200 AI مع بعض التغييرات البسيطة في التكوينات الداخلية.

وتشمل التغييرات في تكوينات الهاتف الشاشة، حيث تأتي في إصدار Dimensity شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، بينما يأتي إصدار Snapdragon بحجم 6.62 إنش، بينما تتميز الشاشة في الإصدارين بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض Full-HD بلس.

أيضاً يأتي الإصدارين بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز الهاتفين بكاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تتميز الشاشة بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

كما يأتي Realme GT Neo2 بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI، ويتميز الهاتف بسماكة 8.4مم، ووزن 186 جرام، ومن المتوقع أن ينطلق Dimensity بسعر 310 دولار.

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