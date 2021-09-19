تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق جهاز Moto Tab 8 في الهند قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط موتورولا لإطلاق جهاز Moto Tab 8 اللوحي قريباً في السوق الهندي.

تستعد علامة موتورولا التجارية الفرعية لشركة لينوفو لإطلاق جهاز لوحي جديد في السوق الهندي، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من Flipkart أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان Moto Tab 8.

وتشير بعض التوقعات إلى أن جهاز Moto Tab 8 اللوحي المرتقب هو أحد إصدارات لينوفو الحالية من الأجهزة اللوحية، والذي يقدم في السوق الهندي بعنوان جديد.

من جانب أخر لم تكشف تسريبات Flipkart عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، إلا أن الصور توضح تصميم الجهاز الذي يتوافق في دعم المستخدم في الأغراض التعليمية أو الترفيهية، كما يحاكي تصميم Lenovo Tab M8.

أيضاً أوضحت تسريبات أخرى جاءت من 91mobiles أن جهاز Moto Tab 8 ينطلق في شهر أكتوبر، كما يأتي هذا الإصدار في السوق الهندي بسعر 271 دولار.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 8 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أيضاً يضم كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يضم معالج Helio P22T، وبطارية بقدرة 5100 mAh.

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