أصغر محترف في التاريخ.. «مايكروسوفت» تعتمد الطالب المصري عمرو شعراوي في مجال الذكاء الاصطناعي

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت الصفحة الرسمية الخاصة بقناة "أون" الضوء على اعتماد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الطالب المصري الشاب عمرو شعراوي كأصغر محترف في التاريخ في مجال الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الحوسبة السحابية.

وسردت الصفحة في منشور لها تفاصيل القصة، حيث قالت: "كان فيه مبادرة مشتركة بين مؤسسة ميكروسوفت وبين الجامعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية للجميع" وخلالها تم تدريب المئات من أساتذة وطلاب الجامعة على تقنيات ميكروسوفت للذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية واللي تعتبر الأفضل عالميا وفق تقرير مؤسسة جارتنر لأبحاث أسواق تكنولوجيا المعلومات.. المديرة العامة لشركة ميكروسوفت العالمية أرسلت خطاب لـ الدكتورة "نوال الدجوي" رئيس مجلس أمناء جامعة MSA فيه إشادة بـ اللي حققه "عمرو"!"

وأشارت الصفحة في منشورها إلى أن المبادرة "جزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي اللي أطلقتها الجامعة من خلال خمس مكونات.. واحد منهم بيتعلق بتجهيز كل أعضاء هيئة التدريس لتحديات عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ومكون تاني لتطوير المناهج الدراسية بإضافات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومكون ثالث بيهتم بتطوير مشاريع الطلاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

ولفتت إلى تصريحات الدكتور أحمد بهاء، الموجه الإقليمي لميكروسوفت، حيث قال إن الإنجاز اللي حققه "عمرو" دليل إن تقنية الذكاء الاصطناعي للجميع وإن كل الشباب المصري لازم يهتم بيها ويتعلمها لاستغلالها في تطوير أعمال تخصصاتهم المختلفة.. وضرب مثال بـ رأى البروفيسور "كلاوس شواب" مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي اللي قال إن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هتغير من أشكال المنافسة العالمية، وهتحولها من مرحلة أسماك كبيرة بتاكل الصغيرة -(بالإشارة للمؤسسات)- لمرحلة إن الأسماك السريعة هتاكل البطيئة حتى ولو فاقتها في الحجم!.

واختتمت الصفحة منشورها بالتأكيد على أن هناك آلاف الشباب الناجحين مثل عمرو شعراوي والذين يؤكدون أن عقلية الشاب المصري لا تقل عن أى عقلية أخرى في العالم، مضيفة أن مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة بتعمل بشكل احترافي للاستثمار في المستقبل.