شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد سطح المريخ بأبعاد ثلاثية بفضل مروحية الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رحلتها الثالثة عشرة، حلقت طائرة هليكوبتر إبداع على ارتفاع منخفض فوق سطح المريخ، لتصوير منطقة معينة من الصخور، على عكس الرحلات الجوية السابقة، التي غطت أهدافًا متعددة فوق مناطق أكبر، كانت هذه الرحلة للتحقيق في هدف واحد بعمق - والآن أصدرت وكالة ناسا صورة ثلاثية الأبعاد من تلك الرحلة، تظهر جزءًا من منطقة جنوب سيتاه في جيزيرو كريتر.

ونقلت وكالة ناسا: "أفضل عرض باستخدام النظارات ذات اللون الأحمر والأزرق، تم إنشاء هذا العرض المجسم أو ثلاثي الأبعاد (ويسمى أيضًا النقش) من خلال دمج البيانات من صورتين تم التقاطهما على بعد 16 قدمًا (5 أمتار) بواسطة الكاميرا الملونة على متن Ingenuity"، على الرغم من أنه إذا لم يكن لديك نظارات ثلاثية الأبعاد ، فلا داعي للقلق، حيث تتوفر أيضًا نسخة ثنائية الأبعاد من الصورة بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

وعلى عكس الصور السابقة التي التقطتها المروحية، والتي كانت إلى حد كبير من ارتفاع أعلى، تم التقاط هذه الصورة على بعد 8 أمتار (26 قدمًا) من السطح. هذا يعني أنه يعرض ميزات السطح بمزيد من التفصيل، بما في ذلك الهدف الرئيسي: منطقة تسمى Faillefeu بعد دير من القرون الوسطى في جبال الألب الفرنسية.

وكتبت ناسا: "بعرض حوالي 33 قدمًا (10 أمتار)، يمكن رؤية الكومة شمال مركز الصورة مباشرةً، مع بعض الصخور الكبيرة تلقي بظلالها"، "الامتداد عبر الجزء العلوي من الصورة هو جزء من" أرتوبي "، خط القمم الذي يزيد عرضه عن نصف ميل (900 متر)، في الجزء السفلي من الصورة، ويمتد بشكل عمودي إلى المنتصف، هناك عدد قليل من تموجات الرمال العديدة التي تسكن جنوب سيتاه. "

ومنذ وصولها إلى المريخ مع رفيقتها المتجولة Perseverance ، كانت مروحية Ingenuity تقوم برحلات معقدة بشكل متزايد. كانت مرحلة مهمتها الأولى بمثابة عرض تقني، مما يعني أنها كانت مجرد اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكان طائرة هليكوبتر أن تطير في الغلاف الجوي للمريخ الرقيق، لكنها أثبتت هذا النجاح، حيث انتقلت إلى مرحلة جديدة من العمليات تتحرى فيها كيف طائرات الهليكوبتر يمكن أن تدعم روفر في المستقبل.