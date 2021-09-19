شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما حدث بأول رحلة مدنية بالكامل لـ"سبيس إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاقم مهمة سبيس إكس ، Inspiration4 ، أول مهمة مدنية بالكامل في SpaceX ، تحديثًا حول كيفية قضاء وقتهم في المدار - بما في ذلك إجراء بحث علمي ، والإعجاب بالمنظر من الفضاء ، والاستمتاع بالفن والموسيقى حسبما نقل موقع Digitartlends.

ويتكون طاقم Inspiration4 من قائد المهمة جاريد إيزاكمان ، الملياردير مؤسس Shift4 Payments، والطيار Sian Proctor الذي يعمل في مجال التواصل العلمي وفاز بمقعدها في المنافسة، والمسؤول الطبي Hayley Arceneaux وهو طبيب في مستشفى St، سرطان الطفولة، وأخصائي البعثة كريستوفر سيمبروسكي ، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو الأمريكي.

ومركبة Crew Dragon ورؤيتهم للفضاء، بما في ذلك الشفق الذي كان مرئيًا أثناء مرور الطاقم فوق أوروبا، يستمتعون بمنظر ملحمي من القبة وهى أكبر نافذة تطير في الفضاء على الإطلاق. هذا ليس جزءًا قياسيًا من مركبة Crew Dragon الفضائية ولكن تم تثبيته خصيصًا لهذه المهمة، على عكس معظم مهام Crew Dragon الأخرى، لم تلتحم هذه الرحلة بمحطة الفضاء الدولية وبالتالي لم تكن بحاجة إلى أجهزة إرساء.

قال أرسينو: "لقد أمضينا الكثير من الوقت في هذه القبة"، "يمكننا أن نضع رؤوسنا وتناسب العديد من أفراد الطاقم ورؤية محيط الأرض بالكامل، وهو ما يعطي فقط مثل هذا المنظور المذهل".

وصف الطاقم أيضًا بعض الأبحاث التي أجروها باستخدام الموجات فوق الصوتية المحمولة لقياس كيفية تغير جسم الإنسان في الفضاء، وشاركت بروكتور بعض الأعمال الفنية التي كانت ترسمها أثناء وجودها في المدار، بالإضافة إلى الفن، كان الطاقم يستمتع بموسيقى الفضاء أيضًا مع القيثارة المخصصة التي عرضها سيمبروسكي.

بالإضافة إلى التحديث المباشر، أجرى الطاقم أيضًا مقابلة مسجلة مع المرضى في مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، ودق جرس الإغلاق لبورصة نيويورك يوم الجمعة، 17 سبتمبر وتحدثوا مع الممثل توم كروز ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك.