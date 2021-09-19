شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iPadOS 15 سيسمح للمستخدمين بزيادة حد ذاكرة الوصول العشوائي للتطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لإطلاق iPadOS 15 و iOS 15 و watchOS 8 و tvOS 15 في 20 سبتمبر، وبينما كشفت الشركة بالفعل عن جميع الميزات الرئيسية لأنظمة التشغيل القادمة.

ويشير تقرير صادر عن MacRumors إلى أنه مع iPadOS15 سيتمكن مطورو لتخصيص المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي لتطبيقاتهم، وحاليًا، تحدد أبل مقدار الذاكرة التي يمكن لأي تطبيق تابع لجهة خارجية استخدامها، وهذا الحد الأقصى هو التأكد من أن أي تطبيق لا يستخدم كل ذاكرة iPad.

ومع iPadOS 15 ، سيتمكن المطورين من السماح لنظام التشغيل بمعرفة أن تطبيقاتهم قد تعمل بشكل أفضل إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي، وشاركت أبل استحقاقًا لن يكون متاحًا إلا على الأجهزة المدعومة.

واعتبارًا من الآن، يتم فرض حد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 5 جيجا بايت على تطبيقات الطرف الثالث المثبتة على iPad Pros، ومع الاستحقاق، سيتمكن المحترفون المبدعون من استخدام التطبيقات كثيرة المتطلبات والمكثفة من الناحية الرسومية بسلاسة من خلال مشاركة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي على أجهزة iPad الخاصة بهم.

ووفقًا لمطوري تطبيق التصميم الجرافيكي Artstudio ، يمكن لجهاز M1 iPad Pro المزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت تخصيص ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتطبيق معين باستخدام الاستحقاق الذي تشاركه أبل، ويمكن لطرازات M1 iPad Pro ذات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت فقط طلب ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتطبيق معين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاستحقاق الذي تشاركه أبل ستدعمه طرز بخلاف iPad Pros، وقد أصدرت أبل هذا الأسبوع جهاز iPad من الجيل التاسع إلى جانب iPad mini جديد بسعة 3 جيجابايت و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على التوالي، ومن غير المحتمل أن يزيل عملاق التكنولوجيا سقف تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي على طرازات iPad للمبتدئين.

وسيوفر iPadOS 15 القادم أيضًا بعض الميزات الجديدة والمحسنة لأجهزة iPad مثل Live Text و Quick Note و Universal Control و SharePlay وغيرها.