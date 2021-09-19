شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعد بتقديم خدمة واي فاي مجانية وطعام ساخن في رحلة SpaceX القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مهمة SpaceX Inspiration4 المدنية بعد أن سقطت كبسولة Dragon بأمان في المحيط الأطلسي بالقرب من ساحل فلوريدا، وبينما كان الطاقم يقضي وقتًا لا يُنسى على متن الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام في مدار الأرض، فإن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX يري أنه يمكن تحسين تجربة الركاب.

وكانت أول وجبة تم تقديمها داخل كبسولة دراجون هي البيتزا، وفي حين أنه عمل مذهل بحد ذاته أن تقضم شريحة بيتزا في الفضاء، للأسف كانت البيتزا باردة، واعتذر ماسك عن البيتزا الباردة ووعد بأنه سيكون هناك طعام ساخن مع خدمة الواي فاي المجانية في كبسولة Dragon في المهمة التالية.

وغردت مهمة Inspiration4، "لا أصدق أننا نأكل بيتزا باردة في الفضاء، إنه أمر غير عادي! " استجاب "ماسك" بسرعة وأجاب: "آسف كان الجو باردًا! سيكون لدى Dragon جهاز تدفئة للطعام وخدمة WiFi مجانية في المرة القادمة ".

ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، انتهت المهمة التي استغرقت ثلاثة أيام حيث هبطت كبسولة SpaceX Crew Dragon ، التي يطلق عليها اسم Resilience، بالمظلة في البحار الهادئة في حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك قبل وقت قصير من غروب الشمس.