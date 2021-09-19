“باي بال” تطرح عملات مشفرة في هذه الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة PayPal الأمريكية العملاقة للمدفوعات أنها ستسمح لزبائنها في بريطانيا بشراء عملات مشفرة في إطار خطة توسعية خارج الولايات المتحدة.

وأشارت PayPal Crypto التابعة للشركة إلى أن خدماتها التشفيرية باتت متاحة الآن في بريطانيا؛ ما يسمح للعملاء بشراء أربعة أنواع من العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها.

ونقل موقع ”بيتكوين نيوز“ عن بيان للشركة قولها إنها ”أكملت طرحها للعملات المشفرة في المملكة المتحدة بعد إطلاق خطتها في أواخر الشهر الماضي“.

وقال البيان الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ”يسعدنا أن نعلن أن جميع العملاء المؤهلين في المملكة المتحدة يمكنهم الآن شراء وحيازة وبيع العملات المشفرة البيتكوين والإيثريوم والبيتكوين كاش واللايتكوين من حساب PayPal الخاص بهم“.

وأوضح البيان أن خدمة التشفير في المملكة المتحدة سيتم توفيرها بواسطة Paypal Europe وهي مؤسسة ائتمانية تشرف عليها هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ.

ولفت موقع ”بيتكوين نيوز“ إلى أن تنظيم خدمة التشفير لن يتم من قبل أي جهات تنظيمية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

وأورد البيان مزيدا من التفاصيل قائلا ”يمكنك شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة من خلال خدمة العملة المشفرة من Paypal، ولكن لا يمكنك استخدامها لإرسال العملة المشفرة.. كما لا يمكن عكس عمليات شراء وبيع العملات المشفرة ولا يمكن تغييرها“.

وأشارت الشركة إلى أن إطلاق الخدمة في المملكة المتحدة ”يمثل أول توسع دولي لعرض العملة المشفرة للشركة خارج الولايات المتحدة“.

وكانت Paypal أعلنت أنها أطلقت خدمة تشفير في الولايات المتحدة في أكتوبر من العام الماضي للسماح ”لملايين العملاء الأمريكيين بشراء وحيازة وبيع العملات المشفرة“، لافتة إلى أن منصتها للخدمات المالية متاحة في أكثر من 200 سوق، وتخدم أكثر من 400 مليون مستهلك وتاجر في العالم.

ويتم عرض العملة المشفرة للشركة من خلال شراكة مع شركة ”باكسوس تراست“ وهي مؤسسة مالية وشركة تكنولوجيا مقرها نيويورك متخصصة في العملات الرقمية.

وفي مارس الماضي أعلنت Paypal عن إطلاق خدمة التشفير بالدفع عبر الهاتف المحمول ثم كشفت الشركة في يوليو الماضي عن خططها لتوسيع خدمات التشفير، وتوظيف أكثر من 100 خبير في هذا المجال.