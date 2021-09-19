تكنولوجيا: Amazon تعلن حظر أكثر من 600 علامة تجارية صينية من متجرها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Amazon عن حظر أكثر من 600 علامة تجارية صينية من متجرها الرسمي، وذلك كنتيجة لحوادث للإحتيال والمراجعات الزائفة.

إستجابت أمازون لمنشور عبر “South China Morning” والذي أشار إلى حظر عدد من العلامات التجارية الصينية، حيث أكدت أمازون بالفعل على حظر أكثر من 600 علامة تجارية والتي تنتشر في 3000 حساب للبائعين.

ولقد أكدت أمازون على أن قرار حظر العلامات التجارية يعود لإنتهاك هذه العلامات سياسة المراجعة في موقع أمازون، حيث قامت بنشر مراجعات زائفة للمنتجات بشكل متكرر، أيضاً كانت أمازون قد بدأت في حملة منذ بضعة أشهر لتحديد العلامات التجارية التي تنتهك سياسة المتجر.

أيضاً رصد المتجر خلال هذه الحملة مكافآت تقدم من البائعين لتحفيز المستخدمين لتسجيل المراجعات والتعليقات الزائفة، ولقد تتضمنت العلامات التجارية التي تم رصدها RAVPower و Vava.

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