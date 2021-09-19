انت الان تتابع خبر الاعلان عن انطلاق تطبيق 'أنا البرلمان' لتعريف الناخبين بالمرشحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مركز رواق بغداد للسياسات العامة عن اطلاق تطبيق ( أنا البرلمان) لتعريف الناخبين بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الاول المقبل