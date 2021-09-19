شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حكم بالسجن 12 عاما على رجل فتح 1.9 مليون هاتف لـAT&T والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت محكمة محلية أمريكية على رجل فتح 1.9 مليون هاتف من شركة AT&T بالسجن لمدة 12 عامًا، حيث واصل محمد فهد خطة السبع سنوات للاحتيال على الشركة حتى بعد علمه بفتح تحقيق ضده بحسب وزارة العدل فى جلسة النطق بالحكم.

اتصل فهد بموظف AT&T عبر Facebook فى عام 2012 وقام برشوة لمساعدته فى فتح هواتف العملاء "بمبالغ كبيرة من المال" ، على حد قول وزارة العدل. حث فهد وهو مواطن باكستاني، الموظف على تعيين زملاء العمل فى مركز اتصال بوثيل بواشنطن من أجل المخطط أيضًا بحسب ما نقله موقع Engadget.

تقول وزارة العدل أن الموظفين فتحوا قفل الهواتف لـ "العملاء غير المؤهلين" ، الذين دفعوا لفهد رسومًا. فى ربيع عام 2013 ، حيث طرحت AT&T نظامًا جعل من الصعب على الموظفين فتح IMEIs. ثم عيّن فهد مهندسًا لبناء برمجيات خبيثة يتم تثبيتها على أنظمة AT&T لمساعدته فى فتح الهواتف بشكل أكثر كفاءة وعن بُعد.

تقول وزارة العدل إن الموظفين أعطوا فهد تفاصيل حول أنظمة الشركة وطرق فتحها للمساعدة فى هذه العملية.

يقال إن البرنامج الضار قد حصل على معلومات حول النظام وبيانات اعتماد وصول موظفى AT&T الآخرين، واستخدم المطور هذه التفاصيل لتعديل البرامج الضارة.

تزعم AT&T أن فهد وشركائه فتحوا ما يزيد قليلاً عن 1.9 مليون هاتف من خلال المخطط. تقول الشركة إنه بسبب عمليات الفتح ، لم يكمل العملاء المدفوعات على أجهزتهم ، مما أدى إلى خسارة.

اعتقل فهد فى هونج كونج عام 2018 بعد لائحة اتهام صدرت عام 2017. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وأقر بأنه مذنب فى التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت فى سبتمبر 2020.