ودعوا الرسائل النصية القصيرة.. هل من بديل؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعتمد ملايين المستخدمين حول العالم على الرسائل النصية القصيرة SMS حتى وقتنا الحالي خصوصًا في البلدان التي تتيح استخدامها مجانًا إلا أن شركة غوغل تخطط لتغيير تجربة التراسل والدردشة بشكل كبير، من خلال بروتوكول RCS.

وأعلنت شركات الاتصالات الأميركية مثل AT&T و T-Mobile عن إضافة تطبيق رسائل غوغل بشكل مدمج في هواتف أندرويد الجديدة، وهو ما رفع من أهمية هذا البروتوكول، كونه مدمج في هذا التطبيق.

ويمكن تعريف هذا البروتوكول ببساطة بأنه البديل الأحدث لمعايير التراسل القديمة SMS/MMS. حيث يقدم دعمًا لعدد كبير من الخصائص والمميزات التي تحول تجربة تبادل الرسائل النصية لتجربة مشابهة بتطبيقات الدردشة مثل واتساب وتليغرام.

وقد بدأت غوغل في توفير هذه الخاصية للمرة الأولى في منتصف 2019. ويمكن وصف التجربة النهائية لهذه التقنية بأنها أشبه بتطبيق التراسل الشهير iMessage والذي يتوفر في منتجات شركة آبل وأهمها هواتف آيفون.

يعرف معيار أو بروتوكول Rich Communication Services بأنه معيار متكامل للتواصل والدردشة، مع تجربة استخدام شبيهة إلى حد كبير بواتساب وتليغرام كما سلف الذكر. لكنه يحتاج دعم من طرف مزودي الخدمة – أي شركات الاتصالات – لكي يعمل.

ويعتبر تطبيق رسائل غوغل التطبيق الرئيسي للوصول لهذه الخاصية. ويمكن للتطبيقات الأخرى نظريًا أن تدعم نفس البروتوكول. لكن حتى وقتنا الحالي هذا لم يحدث.

ولا شك أن هذا المعيار يقدم الكثير مقارنةً بمعايير SMS و MMS. كما أنه يدعم مشاركة الصور بجودة عالية إلى جانب دعم المكالمات الصوتية والمرئية. كما أن الرسائل من خلال RCS تصل إلى 160 حرفًا.

ويمكن للمستخدم – من خلال تطبيق رسائل غوغل – إضافة ردود أفعال على الرسائل مثل ماسنجر وتويتر. إلى جانب إمكانية إرسال صور GIF المتحركة أو حتى الملصقات. مع دعم مشاركة الموقع الجغرافي كذلك.

ويمكن لبروتوكول RCS أن يعمل بالاعتماد على شبكة واي-فاي تمامًا مثل تطبيقات التراسل التقليدية. لكنه يحتاج شبكات الاتصالات أيضًا. وقد قدمت غوغل ميزة رئيسية وشديدة الأهمية في يونيو السابق، وهي دعم التشفير من طرف إلى طرف عبر RCS.