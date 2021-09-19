ما علاقة الهواتف المحمولة في السيطرة على الأوبئة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت دراسة جديدة عن أن الهواتف المحمولة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السيطرة على الأوبئة في المستقبل.

وقالت دراسة لعلماء في جامعة بوند في كوينزلاند، إن الهواتف المحمولة ملوثة بمسببات الأمراض الخطرة مثل البكتيريا والفيروسات التي تلغي مزايا غسل اليدين.

وقال الأستاذ المساعد في علم الأحياء الجزيئي بجامعة بوند الدكتور لوتي تاجوري: “الهواتف المحمولة التي مسحتها الدراسة ملوثة تمامًا بالبكتيريا والفيروسات والفطريات وحتى الطفيليات”.

ووجدت الدراسة أن 98% من العاملين في مجال الرعاية الصحية يعرفون أن الهواتف المحمولة ملوثة، وقال 52% منهم إنهم يستخدمونها أثناء وجودهم في الحمام، وقال 57% إنهم لم ينظفوها أبداً.

وأضاف الدكتور تاجوري أيضًا أن على الأمن البيولوجي والخطط التي يجب وضعها في المطارات والمرافق العامة، أن تأخذ في الاعتبار إجراءات لتعقيم الهواتف المحمولة، بعد العثور على مسببات الأمراض الحيوانية والنباتية عليها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.