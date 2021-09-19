تكنولوجيا: خطوات يجب أن يتم تنفيذها قبل بيع هاتف الأيفون!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على الخطوات التي تحتاج إلى تنفيذها لحذف كافة البيانات من هاتف الأيفون قبل الشروع في بيع هاتفك أو إستبداله.

يضم هاتف الأيفون الخاص بك الكثير من البيانات والمعلومات التي لا ترغب في إنتشارها أو إطلاع الأخرين عليها عند بيع أو إستبدال هاتفك، ولتفادي هذه المشكلة سيكون عليك تنفيذ بعض الإجراءات على هاتفك في البداية.

وتحتاج في البداية إلى نقل كافة البيانان والمعلومات الخاصة بك على هاتف الأيفون إلى هاتفك الجديد، أو الإحتفاظ بنسخة إحتياطية.

خطوات مسح بيانات الهاتف

في البداية سيكون على المستخدم حذف مميزات قد تم تحديدها في الهاتف مثل:

تعطيل ميزة “Find My iPhone” عبر الإعدادات ومن ثم إختيار “Find My” ومنها يمكن تغيير الحالة وإيقاف تشغيل الميزة، وأيضاً إيقاف ميزة “Find My Network”

إيقاف إقتران أي من أجهزتك الأخرى بهاتف الأيفون مثل إقتران ساعة ابل الذكية أو غيرها من الأجهزة

إيقاف تطبيق iMessages

الخطوة الثانية تسجيل الخروج من APPLE ID

ويتم تسجيل الخروج عبر الإعدادات ومن ثم إختيار الزر العلوي الذي يشير إلى إسم المستخدم، ومن ثم إختيار تسجيل الخروج في نهاية الصفحة

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Apple ID

سيظهر للمستخدم نص للتأكيد للإحتفاظ بنسخة إحتياطية من البيانات

أيضاً في حالة الإنتهاء من نسخ البيانات إحتياطياً يمكن البدء بمسح الهاتف

النقر على زر تسجيل الخروج في الجزء العلوي ومن ثم النقر على زر التأكيد الذي يظهر في النافذة المنبثقة.

الخطوة الأخيرة

إزالة شريحة SIM من الهاتف

التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى تبويب “General” ثم إلى نقل أو إعادة تعيين الهاتف ومن ثم إختيار حذف كافة المحتوى والإعدادات.

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