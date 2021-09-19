شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر أو الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكترونى على Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Gmail على عوامل تصفية مضمنة تساعد في إبعاد الرسائل غير المرغوب فيها عن بريدك الوارد، ولكن في بعض الأحيان تمر رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أو محاولات التصيد على أي حال، لذلك من الجيد أن هناك طرقًا للإبلاغ عن البريد العشوائى والتصيد الاحتيالي وحظر المرسلين، بحيث يمكنك الاحتفاظ بصندوق الوارد الخاص بك بعيد عن كل ذلك.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بمجرد حظر عنوان بريد إلكتروني، سيتم إرسال أي رسائل مستقبلية من هذا المرسل إلى مجلد البريد العشوائي، وعندما تبلغ عن بريد عشوائي، تتلقى جوجل نسخة من البريد الإلكتروني وقد تحللها لحماية المستخدمين الآخرين من البريد العشوائي في المستقبل.



كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail على سطح المكتب كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail على سطح المكتب 1. انتقل إلى موقع Gmail، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل.

2. افتح بريدًا إلكترونيًا من المرسل الذي تريد حظره.

3. اضغط فوق رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى من البريد الإلكتروني، ثم اضغط فوق حظر [المرسل].

4. اضغط فوق حظر في النافذة المنبثقة لتأكيد هذا الإجراء.



الإبلاغ عن البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي الإبلاغ عن البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي 1. انتقل إلى موقع Gmail، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل.

2. اضغط فوق المربع الموجود على يسار البريد الإلكتروني العشوائي أو البريد الإلكتروني المخادع، أو افتحه.

3. بالنسبة للبريد العشوائي، اضغط فوق الزر الإبلاغ عن البريد العشوائي في شريط الأدوات وحدد الإبلاغ عن البريد العشوائي مرة أخرى في النافذة المنبثقة.

4. للتصيد الاحتيالي، افتح البريد الإلكتروني، وفوق رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى من البريد الإلكتروني، اضغط فوق الإبلاغ عن تصيد احتيالي، ثم اضغط فوق الإبلاغ عن رسالة تصيد لتأكيد هذا الإجراء.



كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail على تطبيق الهاتف كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail على تطبيق الهاتف يمكنك أيضًا حظر رسائل البريد الإلكتروني والإبلاغ عنها على تطبيق Gmail للجوال لنظامي التشغيل iOS وأندرويد.

1. افتح تطبيق Gmail على جهاز iPhone أو iPad أو أندرويد.

2. افتح بريدًا إلكترونيًا من المرسل الذي تريد حظره.

3. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الأفقية الموجودة بجوار زر الرد (وليس أيقونة النقاط الثلاث الأفقية الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى جدًا)، ثم اضغط فوق حظر [المرسل].

أبلغ عن هذه الرسائل من خلال:

1. افتح تطبيق Gmail على جهاز iPhone أو iPad أو أندرويد.

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصي الدائرية للمرسل على يسار البريد الإلكتروني، أو افتح البريد الإلكتروني.

3. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الأفقية في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الإبلاغ عن بريد عشوائي.