شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الثقب الموجود فى طبقة الأوزون يتطور بشكل أكبر من المعتاد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
يعمل الأوزون كدرع، ويمتص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ويعني غيابه وصول المزيد من هذا الإشعاع عالي الطاقة إلى الأرض، حيث يمكن أن يضر بالخلايا الحية.
كما يتم استنفاد طبقة الأوزون من خلال التفاعلات الكيميائية، التي تحركها الطاقة الشمسية، والتي تنطوي على المنتجات الثانوية للمواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان والتي تبقى في الغلاف الجوي.
ويتسبب هذا في تكوين ثقب فوق القطب الجنوبي بين أغسطس وأكتوبر كل عام، ويصل ذروته في بداية أكتوبر، ويعتمد حجم الثقب بشدة على الظروف الجوية، حيث شهدت الظروف الباردة العام الماضي واحدة من أكبرها على الإطلاق، في حين كان عام 2019 هو الأصغر.
وعلى الرغم من هذه التقلبات الطبيعية، يتوقع الخبراء أن يتم سد الثقب بشكل دائم بحلول عام 2050، استجابة للقيود المفروضة على المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون التي تم إدخالها في عام 1987.