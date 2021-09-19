شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطور براءة اختراع لتقنية موبايل لمراقبة الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة صينية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية براءة اختراع لـ "الطريقة والمعدات لتحقيق المراقبة الزلزالية للأجهزة المحمولة" برقم المنشور CN113406696A، حيث تصف براءة الاختراع نظامًا قادرًا على قراءة / مراقبة النشاط الزلزالي من جهاز متنقل، وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا في الكشف عن الزلازل ، وفقًا لتقارير GizmoChina.

وسيقوم "الجهاز المحمول" بنقل البيانات الرئيسية التي تم الحصول عليها لإرسالها إلى مركز معالجة الزلازل، وأضاف التقرير أن النظام سيسمح أيضًا للمعالج الأساسي بتحديد وتوقع أحداث الزلزال بناءً على قراءات متعددة، وقامت الشركة في وقت سابق بتسجيل براءة اختراع لحل الهاتف الذكي القابل للطي لتقليل التجعد في الأجهزة القابلة للطي.

وسجلت الشركة براءة الاختراع هذه لدى CNIPA (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية)، وبراءة الاختراع هذه تحمل عنوان "هيكل الدعم للشاشة المرنة وهيكل الشاشة المرنة والمعدات الطرفية"، ووفقًا للوثائق ، يشتمل التصميم على هيكلين داعمين للوحة العرض المرنة، أما الهيكل الثاني ، القريب من الشاشة ، قابل للتشوه. ومن ثم ، عندما يكون الجهاز مغلقًا ، تكون فرصة الشاشة منخفضة للتأثر بتجعد أكبر على المدى الطويل.