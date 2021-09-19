شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيليجرام يشهد ارتفاعًا حادًا فى أنشطة المجرمين الإلكترونيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مجرمو الإنترنت تيليجرام منذ سنوات، لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز ومجموعة الاستخبارات الإلكترونية Cyberint على الرغم من ذلك، كان هناك "ارتفاع بنسبة 100% فى استخدام مجرمى الإنترنت لتطبيق Telegram" مؤخرًا. وتقول فاينانشيال تايمز إن ارتفاع النشاط الإجرامى على التطبيق جاء بعد أن توافد المستخدمون عليه بعد تغيير فى سياسة الخصوصية فى واتسآب وفقا لما نقله موقع Engadget.

إذا كنت تتذكر فقد طلبت واتساب من مستخدميها قبول سياسة منقحة تسمح لها بمشاركة البيانات مع شركتها الأم فيسبوك فى وقت سابق من هذا العام. كان المستخدمون غاضبين ، وكان على WhatsApp أن يوضح أنه لا يزال غير قادر على قراءة اتصالاتهم الخاصة. ومع ذلك هاجر الأشخاص إلى منافسين يقدمون إمكانات مراسلة مماثلة آمنة - بالنسبة إلى Telegram ، فقد أدى ذلك على ما يبدو إلى زيادة النشاط الإجرامى الذى يتم إجراؤه من خلال التطبيق.

وفقًا للمحققين هناك شبكة متضخمة من المتسللين يشاركون ويبيعون تسريبات البيانات فى قنوات تضم عشرات الآلاف من المشتركين. عدد المرات التى ورد فيها ذكر "Email: pass" و "Combo" فى التطبيق خلال العام الماضى ارتفع بمقدار أربعة أضعاف. تحتوى بعض مقالب البيانات المتداولة على التطبيق على 300000 إلى 600000 مجموعة من البريد الإلكترونى وكلمة المرور لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني. يبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال التطبيق.

وأوضح Tal Samra ، محلل التهديدات الإلكترونية فى Cyberint ، أن "خدمة الرسائل المشفرة الخاصة بها تحظى بشعبية متزايدة بين الجهات الفاعلة فى مجال التهديد التى تقوم بنشاط احتيالى وتبيع البيانات المسروقة لأنها أكثر ملاءمة للاستخدام من الويب المظلم." قال سمرة إنه بالإضافة إلى كونه أكثر ملاءمة من الويب المظلم ، فإن تيليجرام أقل عرضة للمراقبة من قبل السلطات.

قام Telegram بإزالة القناة حيث يتم بيع مجموعات البيانات الضخمة مع مجموعات البريد الإلكترونى وكلمات المرور بعد أن أخطرت FT الشركة. فى بيان قالت Telegram أيضًا إنها "لديها سياسة لإزالة البيانات الشخصية التى يتم مشاركتها دون موافقة" وأن لديها "قوة متزايدة من الوسطاء المحترفين" يزيلون 10000 مجتمع عام كل يوم لانتهاكهم TOS. فى وقت سابق من هذا العام هؤلاء كان على الوسطاء مراقبة مئات القنوات لمراقبة دعوات العنف بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.