تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Galaxy Tab A8 2021 قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع 91Mobiles عن تفاصيل مواصفات جهاز Galaxy Tab A8 2021 اللوحي المرتقب من سامسونج.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من أجهزتها اللوحي بعنوان”Galaxy Tab A8 2021″، ولقد أوضحت التسريبات أن الجهاز اللوحي يأتي برقاقة Snapdragon، كما يأتي بشاشة TFT بحجم 10.4 إنش، أيضاً يأتي الجهاز بجودة عرض Full-HD.

أيضاً يأتي جهاز Galaxy Tab A8 2021 بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وبطاقة تخزين خارجية microSD.

كما يتميز Galaxy Tab A8 2021 بإطارات بسماكة أكبر، ويأتي الجهاز بكاميرة خلفية واحدة، كما يتوفر بنموذجين LTE و Wi-Fi.

وتقدم سامسونج هذا الإصدار بمكبرات صوتية رباعية، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للجهاز، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز 271 دولار.

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