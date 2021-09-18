شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتساب لنظام iOS يحصلون على مميزات جديدة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مستخدمو واتساب لنظام iOS على دعم عبر الأجهزة فى الإصدار الثابت من التطبيق، حيث يتمتع مستخدمو واتساب الآن بوظائف متعددة الأجهزة فى إصدار iOS الثابت من التطبيق. سيتلقى مستخدمو أحدث إصدار 2.21.180.14 من WhatsApp لنظام التشغيل iOS الذين اشتركوا فى البرنامج التجريبى الآن رسالة عبر الأجهزة فى قسم الأجهزة المرتبطة فى الإعدادات ، وفقًا لتقرير Gsmarena.

وبفضل توافقه مع أجهزة متعددة ، ليست هناك حاجة لإبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت. لتنشيط الإصدار التجريبى متعدد الأجهزة على نظام التشغيل iOS ، يرجى التحديث إلى أحدث إصدار من App Store وتحديد العرض متعدد الأجهزة فى قسم "الأجهزة المرتبطة". الآن امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا بهاتفك كما هو الحال فى WhatsApp Web بحسب ما نقله موقع newsbeezer.

بالإضافة إلى ذلك بدأ WhatsApp أيضًا فى اختبار ميزة دليل الأعمال الجديدة فى التطبيق والتى ستسمح للمستخدمين فى البرازيل بالعثور على الشركات والخدمات المحلية فى التطبيق.

يتم حاليًا اختبار الميزة فى ساو باولو ، وتخطط الشركة لنشرها للمستخدمين فى الهند وإندونيسيا قريبًا.

سيشمل الاختبار آلاف الشركات فى فئات مثل البقالة والتجزئة والخدمات المحلية فى بعض أحياء ساو باولو.

استحوذ Facebook على WhatsApp مقابل 19 مليار دولار فى عام 2014 ، لكن النظام الأساسى يفتقر إلى نموذج لاستثمار ملايين المستخدمين النشطين يوميًا. تبحث الشركة حاليًا عن طرق مختلفة لتوليد الأرباح ، لكنها لم تستبعد الإعلانات داخل التطبيق.