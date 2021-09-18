شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات تمكين أو تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق على أيفون أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول شراء أى منتج من داخل التطبيق الذى تستخدمه، سواء كان هذا التطبيق للعبة أو رياضة أو غيرها من التخصصات المختلفة، فيمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال تشغيل ميزة عمليات الشراء داخل التطبيق أو إيقاف تشغيلها على أجهزة أبل وأندرويد ببعض الضغطات فقط، حيث يمكن أيضًا أن يكون إيقاف ميزة عمليات الشراء داخل التطبيق أمرًا مهمًا لمقاومة إغراء إنفاق الأموال أثناء استخدام التطبيقات، لذلك نقدم لك الخطوات التي قد تحتاجها لفعل الأمرين.

ماذا تعني "عمليات الشراء داخل التطبيق"؟ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يعد الشراء داخل التطبيق هو شيء تشتريه عند استخدام تطبيق على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، ويمكن أن تأخذ شكل كتاب إلكتروني، والقدرة على لعب لعبة دون مشاهدة الإعلانات.





هناك ثلاثة أنواع من عمليات الشراء داخل التطبيق:• عمليات الشراء داخل التطبيق التي تفتح محتوى أو ميزات معينة بشكل دائم، وتشمل الأمثلة الكتب الإلكترونية وتوسعات الألعاب.

• العناصر المستهلكة: غالبًا ما توجد في الألعاب المجانية، تتيح عمليات الشراء القابلة للتوسيع داخل التطبيق للمستخدمين شراء العملات المعدنية أو تعزيزات القوة للمساعدة في تحسين طريقة اللعب من خلال مساعدتهم على تجاوز المستويات أو الحصول على عناصر رقمية ممتعة.

• الاشتراكات: عمليات الشراء المستمرة (غالبًا ما تتم محاسبتها على أساس شهري أو سنوي) والتي تمنحك الوصول إلى أحد التطبيقات أو تتيح لك استخدام ميزات متقدمة تتجاوز الإصدار المجاني.





كيفية تمكين أو تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق على iPhone أو iPad1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Screen Time، ثم Content & Privacy Restrictions.

3. قم بتشغيل قيود الخصوصية والمحتوى عن طريق الضغط فوق شريط التمرير، وسيتحول إلى اللون الأخضر عند تشغيله.

4. اضغط على مشتريات iTunes & App Store.

5. اضغط على عمليات الشراء داخل التطبيق، ثم حدد السماح أو عدم السماح.





كيفية تمكين أو تعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق على أندرويد1. افتح تطبيق متجر Google Play.

2. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم حدد الإعدادات في القائمة المنبثقة.

3. في صفحة الإعدادات، اضغط فوق المصادقة، ثم اضغط فوق طلب المصادقة لعمليات الشراء.

4. ثم حدد أحد الخيارات الثلاثة: لجميع عمليات الشراء من خلال Google Play على هذا الجهاز.

5. أدخل كلمة مرور جوجل الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك.