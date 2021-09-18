شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس تطور طريقة جديدة لدعوة الأصدقاء للدردشة تسمى "Wave" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن منصة كلوب هاوس تعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى غرف الصوت فى تطبيقها، استنادًا إلى لقطات الشاشة التى شاركتها باحثة الهندسة العكسية جين مانشوم وونج، وتركز ميزة الدعوة، المسماة Wave، على الجانب الاجتماعى غير الرسمى فى المنصة، بدلاً من العروض المباشرة التى تركز على صناع المحتوى والتى جذبت انتباه الشركة وفقا لما نقله موقع Engadget.

واستنادًا إلى لقطات الشاشة التى شاركتها وونج التى تبحث عن الميزات التجريبية المخفية، فإن ميزة Wave تتيح لك التلويح للأصدقاء باستخدام زر مماثل لليدين الموجود فى شعار المنصة من أجل دعوتهم إلى الدردشة.

وإذا ردوا، فإنه يجرى إضافتهم تلقائيًا إلى غرفة الصوت حتى تتمكن من التحدث. ورفض متحدث رسمى التعليق على اكتشاف وونج. ولكن يبدو أن الميزة مخصصة للغرف الاجتماعية فى كلوب هاوس (أحد أنواع غرف الصوت العديدة التى تقدمها الشركة).

ويحتوى التطبيق على أنواع مختلفة من الغرف التى يمكنك استخدامها، بما فى ذلك تلك التى يمكنك فيها إجراء محادثات خاصة مع الأصدقاء.

وإذا حصلت الميزة على إصدار واسع، فإن المنصة تضيف زر Wave فى حساب المستخدمين الذى يبدو مشابهًا لزر Wave الذى تراه عند الاتصال بشخص ما عبر ماسنجر لأول مرة.

ويؤدى النقر عليه إلى السماح لأحد الأصدقاء بمعرفة أنك تريد الدردشة، ويفتح التطبيق غرفة لك إذا استجابوا.

كلوب هاوس يطور ميزة Wave الجديدة

تخلصت المنصة فى شهر يوليو من قائمة الانتظار، وقامت باختيار ميزات جديدة مثل دعم الصوت المكانى فى هذه الأثناء.

وبدأت المنصة كتطبيق صوتى وفقًا لنظام الدعوة فقط عبر iOS، حيث يتعين عليك الانضمام إلى قائمة انتظار للدخول. وبالرغم من ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدرت المنصة تطبيقًا لنظام أندرويد وفتحت أبوابها للجميع.

واستخدمت شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج فى السابق المنصة لإجراء محادثات فى غرف مفتوحة. حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات عامة مع المستمعين.

ومع ذلك، قد تجعل هذه الميزة أكثر إلحاحًا للاستخدام غير الرسمى وقد تقنع المستخدمين بعدم الانتقال إلى تطبيق آخر.

ويبدو أن المنصة تركز بشكل أكبر على الاستخدامات المهنية لتطبيقها أكثر من استخدامه كوسيلة أخرى لإضاعة الوقت عبر الإنترنت. وذلك من خلال إطلاق برنامج تجريبى للعروض الجديدة.