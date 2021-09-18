تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات جهاز Surface Go 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات إلى خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز Surface Go 3 في حدث يعقد في 22 من سبتمبر، ولقد أوضحت تسريبات نشرت مؤخراً تفاصيل مواصفات الجهاز قبل الإعلان الرسمي.

رصد جهاز Surface Go 3 اللوحي عبر WinFuture، الذي أوضح تفاصيل هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة PixelSense بحجم 10.5 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي الجهاز اللوحي بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الجهاز باثنان من المكبرات الصوتية ستريو، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يدعم إصدار هذا العام رقاقة Pentium Gold 6500Y أو الجيل العاشر من معالجات إنتل i3-10100Y، ولقد أكدت مايكروسوفت على إضافة تحسينات في قدرة بطارية هذا الإصدار التي تصل إلى 13 ساعة أو أكثر.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي التغييرات الجديدة في تكوينات الجهاز إلى زيادة وزن وسماكة الجهاز، أيضاً بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في eMMC و128 جيجا بايت في SSD.

يذكر أن السعر المتوقع لجهاز Surface Go 3 يتراوح بين 400 إلى 650 دولار لنموذج Wi-Fi، بينما يأتي النموذج الذي يدعم شبكات المحمول بمستوى تسعير أعلى.

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