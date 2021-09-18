تكنولوجيا: ابل تصدر تحديث جديد لحافظات MagSafe بميزة تحديد المواقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديث جديد لحافظات MagSafe الجلدية، والتي تدعم تطبيق “Find My” لدعم تتبع موقع الحافظة.

تقدم ابل التحديث الجديد من حافظات MagSafe الجلدية بألوان جديدة، أيضاً مع توسع ابل بإستخدام تطبيق “Find My” وأيضاً مع إطلاق AirTags تتوسع شركة ابل في تتبع المواقع، كما تقدم إكسسوارات جديدة اليوم تدعم التطبيق.

وتشير شركة ابل إلى أن ميزة تتبع المواقع في الحافظات الجديدة تأتي بتجربة سلسة عن إكسسوار AirTags، كما تدعم الميزة تحديد أخر موقع للحافظة بسلاسة عند فصل الحافظة عن الهاتف.

ويعمل هاتف الأيفون على تشغيل رسوم متحركة صغيرة الحجم عند إقتران MagSafe، لذا سيكون من السهل تحديد موقع حافظة MagSafe عبر نظام GPS في تطبيق Find My.

يذكر أن الميزة الجديدة غير مدعومة من “Clear Case”، كما تتوفر MagSafe الجلدية الجديدة بسعر 59 دولار.

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