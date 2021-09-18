Harman تدخل مجال الشحن عبر منتجات InfinityLab

دبي - يزن راشد - قد تشتهر هارمان Harman بمنتجاتها الصوتية. ولكن الشركة الفرعية التابعة لشركة سامسونج التي تركز على التقنيات المتصلة بأسواق السيارات والمستهلكين والشركات تتوسع الآن في عالم ملحقات الشحن.

وأعلنت الشركة عن إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات غير الصوتية وإكسسوارات الطاقة تحت العلامة التجارية InfinityLab.

وصنعت المجموعة الأساسية من منتجات InfinityLab مع مراعاة الاستدامة، من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 90 في المئة.

ومثل الشركة الأم، تحاول Harman أيضًا تجنب استخدام البلاستيك لأي عبوة أو تغليف والحصول على الورق المقوى من الغابات المدارة بشكل مسؤول.

وتتضمن المجموعة شواحن جدارية صديقة للبيئة وبنوك طاقة وحوامل لاسلكية ومكبر صوت لإجراء مكالمات فائقة الوضوح.

وتتوفر أيضًا كابلات USB-A و USB-C و Lightning المنسوجة من خيوط البوليستر المعاد تدويرها.

وتم تصميم أجهزة الشحن الأساسية هذه لإبقاء المستهلكين على اتصال عبر الطريق وفي المنزل وفي الفصل وفي المكتب.

وعملت Harman على تصميم كل منتج لعالم أكثر استدامة، حيث يتم تغليف كل منتج بمواد خالية من البلاستيك مطبوعة على ورق معتمد من FSC بحبر الصويا.

وتم إنشاء خط إنتاج InfinityLab بجودة استثنائية وتصميم مميز، مما أدى إلى خيارات حديثة وأنيقة متوفرة بألوان متعددة.

ويتضمن كل ملحق شحن تقنيات متقدمة تركز على السلامة وتقنيات الشحن السريع وخيارات الحجم الأصغر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

نتيجة لذلك تقدم الشركة ثلاثة شواحن جدارية مختلفة قادرة على إخراج 20 و 30 و 65 واط من الطاقة. ويبلغ سعرها 19.95 دولار و 29.95 دولار و 49.95 دولار، ويتميز آخرها بدائرة نيتريد الغاليوم.

اقرأ أيضًا: وريث سامسونج يلقي بظلاله على عملاقة التكنولوجيا

Harman صنعت المنتجات مع التركيز على الاستدامة

تشمل المميزات تقنيات الشحن السريع التي تدعم Power Delivery 3.0 وتوزيع ذكي للطاقة مع تصميم باستخدام تقنية GaN لإنشاء محولات أصغر من معظم إصدارات أجهزة الحاسب المحمول.

علاوة على ذلك تم تصميم مكبر الصوت InfinityLab ClearCall المحمول المزود بمنفذ USB وبلوتوث لإجراء مكالمات صوتية فائقة الوضوح والشحن أثناء التنقل.

بالإضافة إلى ذلك تم تصميم هذا الجهاز بأربعة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضوضاء، ما يصل إلى 24 ساعة من وقت التحدث.

وقالت الشركة: يسرنا إضافة InfinityLab إلى قائمتها القوية من العلامات التجارية المبتكرة، والدخول في فئة الملحقات التقنية.

وأضافت: يعد خيار الشحن الأكثر صداقة للبيئة في مجموعة متنوعة من التصميمات المحمولة هو مطالب المستهلكين الواعية. نحن متحمسون الآن لتقديم ملحقات الطاقة في مجموعة منتجاتنا.

اقرأ أيضًا: سامسونج تستحوذ على شركة الصوتيات الشهيرة هارمان مقابل 8 مليارات دولار