جوجل تخطط لإضافة قنوات مجانية إلى Google TV

دبي - يزن راشد - تتطلع شركة جوجل إلى جعل جهاز البث كروم كاست Chromecast أكثر جاذبية. لذلك تخطط الشركة لإضافة قنوات تلفزيونية مجانية إلى Google TV، وهي منصة التلفاز الذكي التي تعمل بنظام أندرويد والتي تشغل كروم كاست بالإضافة إلى أجهزة تلفزيون ذكية مختارة من شركات بما في ذلك سوني و TCL.

ومن أجل تحقيق ذلك، أجرت الشركة محادثات مع الشركات التي توزع ما يسمى بقنوات FAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات).

وتتمتع هذه القنوات بمظهر شبكات التلفاز التقليدية بالتكامل مع فواصل إعلانية ورسومات عبر الشاشة.

ويمكن إطلاق قنوات البث المجانية عبر Google TV في وقت مبكر من هذا الخريف. ولكن الشركة قد تنتظر أيضًا الإعلان عن المبادرة بالاشتراك مع شركائها في التلفزيون الذكي في أوائل عام 2022.

ومن المحتمل أن يكون مالكو كروم كاست قادرين على تصفح القنوات من خلال قائمة البث التلفزيوني المباشر المخصصة، التي استخدمتها الشركة حتى الآن لتوفير الوصول إلى خدمات التلفاز المدفوعة مثل خدمة اشتراك YouTube TV الخاصة بها.

ومن المتوقع عبر أجهزة التلفاز الذكية أن يتم عرض قنوات البث جنبًا إلى جنب مع البرمجة عبر الهواء التي يمكن الوصول إليها باستخدام هوائي.

ويعكس هذا النهج الطريقة التي قام بها صانعو التلفاز مثل إل جي وسامسونج بدمج قنوات البث المجانية في منصاتهم.

وبالنسبة لصانعي التلفاز هؤلاء، أصبحت القنوات المجانية ناجحة. وتبث سامسونج وحدها مليارات الدقائق عبر خدمة TV Plus كل شهر.

ودفع هذا النجاح مشغلي منصات التلفاز الأخرى إلى تبنيها أيضًا. وأضافت Roku أكثر من 200 قناة مجانية إلى منصتها، وتبنت كل من VIZIO وأمازون قنوات مباشرة عبر أجهزتهما أيضًا.

ويقوم معظم صانعي التلفاز الذكي بدمج هذه القنوات مباشرة في أدلة البرامج الحالية، مما يسمح بالانتقال السلس من البث التلفزيوني المباشر إلى قنوات البث. وهذا يحول قنوات FAST إلى بديل مجاني للكابل الأساسي.

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جوجل تريد جعل كروم كاست أكثر جاذبية

تمت تلبية الطلب المتزايد على قنوات البث المجانية من خلال الاهتمام المتزايد من الشركات الإعلامية التي تبحث عن طرق لتحقيق الدخل.

وأطلقت AMC Networks، على سبيل المثال، قنوات FAST متعددة، بما في ذلك قناة مخصصة لـ The Walking Dead وواحدة تعرض أفلامًا كوميدية من IFC مثل Portlandia.

وتشمل الشركات الإعلامية الأخرى التي لديها قنوات بث مجانية خاصة بها Weather Channel و Scripps و Meredith ورويترز وبلومبرج.

وليس من الواضح أي من هذه القنوات تجد طريقها إلى Google TV. ولكن من المتوقع أن تعقد جوجل صفقات تمنح الشركة وصولاً بالجملة إلى عشرات القنوات المجانية.

وعندما كشفت جوجل عن Android TV في عام 2014. تضمنت تطبيق Live Channels المصمم لتجميع البرامج المباشرة من تطبيقات ومحطات البث.

ومع ذلك، لم يكتسب التطبيق الكثير من الزخم. ولم تنقله جوجل إلى كروم كاست عندما أعادت إطلاق جهاز البث المصغر قبل عام.

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