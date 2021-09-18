هيونداي تجعل روبوت Spot يعمل كمفتش سلامة مصنع

دبي - يزن راشد - قدمت مجموعة هيونداي موتور روبوت خدمة سلامة المصنع، وهو روبوت لسلامة المواقع الصناعية. وأصدرت المجموعة أيضًا للروبوت عبر قناتها ضمن يوتيوب. كما أعلنت عن تشغيله التجريبي في مصنع كيا في كوريا الجنوبية.

ويعتمد الروبوت على الروبوت الرباعي الأرجل من شركة بوسطن ديناميكس المسمى Spot مع تطبيق الذكاء الاصطناعي والملاحة المستقلة وتقنيات التشغيل عن بعد ووحدة خدمة معالجة الذكاء الاصطناعي التي طورها مختبر الروبوتات التابع للمجموعة لاستخدام الروبوت في مختلف المهام الصناعية.

وقالت الشركة: روبوت خدمة سلامة المصنع هو أول مشروع تعاوني مع بوسطن ديناميكس. يساعد الروبوت في الكشف عن المخاطر وتأمين سلامة الناس في المواقع الصناعية.

وأضافت: نواصل أيضًا إنشاء خدمات ذكية تكتشف الأخطار في المواقع الصناعية وتساعد في دعم بيئة عمل آمنة من خلال التعاون المستمر مع بوسطن ديناميكس.

وبفضل الكاميرا الحرارية المدمجة ومستشعر ليدار الثلاثي الأبعاد، يمكن للروبوت اكتشاف الأشخاص من حوله، ومراقبة المواقف ذات درجات الحرارة العالية ومخاطر الحريق المحتملة، ومعرفة ما إذا كان الباب مفتوحًا أم مغلقًا.

ويمكن التحكم في الروبوت عن بعد من خلال صفحة ويب آمنة توفر بثًا مباشرًا لتحركاته حول المصنع، مما يتيح لموظفي المكتب مراقبة المناطق الصناعية عن بعد.

كما تسمح تقنية الذكاء الاصطناعي للروبوت باكتشاف الأخطار وإرسال الإنذارات إلى المديرين من خلال صفحة الويب الآمنة.

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هيونداي جهزت الروبوت بعدة ترقيات

بناءً على هذه الوظائف، يوفر الروبوت مشاركة الصور في الوقت الفعلي للمواقف الموجودة في الموقع وسجل النشاط مع مركز التحكم بالإضافة إلى دعم الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ عن طريق إصدار إنذار عبر صفحة التحكم.

ويمكن للمديرين التبديل إلى التشغيل اليدوي عند الحاجة لإلقاء نظرة فاحصة على المواقع الصناعية المهمة.

ومن الممكن أيضًا توصيل العديد من روبوتات سلامة خدمة المصنع بنظام التحكم لفحص المناطق المختلفة في وقت واحد.

ويمكن للروبوت الرباعي الأرجل التنقل عبر المساحات الضيقة وكذلك تحديد المناطق العمياء التي يصعب رؤيتها بالعين البشرية.

ويوفر تطبيق تقنيات المجموعة على روبوت Spot ميزات استقلالية محسنة. واستنادًا إلى خبرة المجموعة في تطوير روبوتات الخدمة. تم تجهيز الروبوت بتقنيات متنوعة مناسبة لخدمات الدوريات المستقلة داخل بيئات المواقع الصناعية. بما في ذلك إدارة المهام وتكنولوجيا الرؤية القائمة على التعلم العميق.

ومن خلال العملية التجريبية في مصنع كيا في كوريا الجنوبية. تستخدم المجموعة الروبوت لدعم الدوريات الأمنية في وقت متأخر من الليل وخلق بيئة أكثر أمانًا للعمال.

وتخضع المجموعة أيضًا لإثبات مفهوم الروبوت وتقييم فعاليته وكذلك قابليته للتطبيق قبل توسيع مناطق الدوريات ومراجعة النشر الإضافي في المواقع الصناعية الأخرى.

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