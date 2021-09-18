شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل معاملة بتكوين تخلف نفايات إلكترونية مثل التخلص من جهازى أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر
وتُستخدم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة لحل العمليات الحسابية المعقدة وإنشاء عملة من العملات المشفرة، وهذه العملية تستهلك الكثير من الطاقة وتعدين أجهزة الكمبيوتر، التي تستخدم شرائح كمبيوتر متخصصة تُعرف باسم ASICs، سرعان ما تصبح قديمة.
كما أنه في عام 2020، كان هناك 112.5 مليون معاملة بتكوين، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة الموارد والحفظ وإعادة التدوير.
كتب الباحثان المشاركان أليكس دي فريس، عالم البيانات في البنك المركزي الهولندي، وكريستيان ستول، باحث في مركز أبحاث الطاقة والسياسة البيئية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، "تمثل النفايات الإلكترونية تهديدًا متزايدًا لبيئتنا ، من المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة إلى التربة، إلى تلوث الهواء والماء الناتج عن إعادة التدوير غير السليم".
وتابعوا: "يتنقل عمال مناجم البتكوين عبر كمية متزايدة من الأجهزة قصيرة العمر التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم النمو في النفايات الإلكترونية العالمية ''.
كما أن الطلب على أجهزة كمبيوتر التعدين يؤدي أيضًا إلى تفاقم النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، ومع تزايد الاهتمام بهذا الأمر، يشعر الباحثون بالقلق من أن كمية النفايات الإلكترونية المتولدة يمكن أن تستمر في التضخم.