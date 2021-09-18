شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل معاملة بتكوين تخلف نفايات إلكترونية مثل التخلص من جهازى أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج عن معاملة بتكوين واحدة نفس القدر من النفايات الإلكترونية مثل التخلص من هاتفين ذكيين، فتخلف كل معاملة 9.5 أوقية من المخلفات الإلكترونية، أي ما يعادل وزن جهازي أيفون 12 صغيرين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نظرًا للطلبات العالية على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على التعدين من أجل Bitcoin، تتمتع الأجهزة بعمر افتراضي قصير للغاية، فمتوسط عمر جهاز تعدين البتكوين هو 1.29 سنة فقط.

وهذا ينتج الكثير من القمامة حوالي 33800 طن في السنة، ويشعر الباحثون بالقلق من أنه مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، يمكن أن يتضاعف حجم كومة نفايات البتكوين قريبًا.

وتُستخدم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة لحل العمليات الحسابية المعقدة وإنشاء عملة من العملات المشفرة، وهذه العملية تستهلك الكثير من الطاقة وتعدين أجهزة الكمبيوتر، التي تستخدم شرائح كمبيوتر متخصصة تُعرف باسم ASICs، سرعان ما تصبح قديمة.

كما أنه في عام 2020، كان هناك 112.5 مليون معاملة بتكوين، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة الموارد والحفظ وإعادة التدوير.

كتب الباحثان المشاركان أليكس دي فريس، عالم البيانات في البنك المركزي الهولندي، وكريستيان ستول، باحث في مركز أبحاث الطاقة والسياسة البيئية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، "تمثل النفايات الإلكترونية تهديدًا متزايدًا لبيئتنا ، من المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة إلى التربة، إلى تلوث الهواء والماء الناتج عن إعادة التدوير غير السليم".

وتابعوا: "يتنقل عمال مناجم البتكوين عبر كمية متزايدة من الأجهزة قصيرة العمر التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم النمو في النفايات الإلكترونية العالمية ''.

كما أن الطلب على أجهزة كمبيوتر التعدين يؤدي أيضًا إلى تفاقم النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، ومع تزايد الاهتمام بهذا الأمر، يشعر الباحثون بالقلق من أن كمية النفايات الإلكترونية المتولدة يمكن أن تستمر في التضخم.