ميزة جديدة من “كاميو” تتيح دردشة الفيديو مع المشاهير

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - أعلن تطبيق ”كاميو“ الأمريكي الشهير لمشاركة الفيديو، عن إطلاق ميزة ”مكالمات كاميو“ الجديدة، التي تتيح للمعجبين والمتابعين إجراء دردشات بالفيديو لمدة تصل إلى 15 دقيقة مع المشاهرين والمؤثرين المفضلين لديهم.

وحسب موقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية، فإن موقع التطبيق الشهير الذي يتخذ من شيكاغو مقرا له، حدد مدة المكالمات وأسعارها، فيما تصل متوسط أسعار المكالمات المصورة الى حوالي 31 دولارا.

ولحجز مكالمتك مع الشخصية الشهيرة المفضلة لديك، يمكنك ببساطة الدخول إلى موقع كاميو الإلكتروني أو التطبيق للاطلاع على الجدول الزمني للمكالمات المتاحة التي يمكن شراؤها، وبعد الشراء سيصلك كودا تدخله على التطبيق وبعدها يمكنك إجراء مكالمتك.

وتأتي الميزة الجديدة بعدما ألغت الشركة القائمة على التطبيق خاصية مشابهة كانت متاحة سابقا منذ 2020 في أوج تداعيات كورونا عبر مكالمات برنامج ”زووم“ الشهير تدريجيا في أبريل الماضي.

وبدلا من ذلك، تقدم الميزة الجديدة كليا من داخل التطبيق بدون الاعتماد على طرف ثالث للتواصل بين التطبيق والمستخدمين المشاهير ومتابعيهم.

ووفقا لـ“تك كرانش“ فإن التجربة تبدو منطقية إلى حد كبير في ظل تداعيات كورونا، واحتمالية أن لقاء المشاهير في العديد من الأماكن قد لا يكون خيارا آمنا.

من جانبها رأت إدارة التطبيق أن منتجها لا يتوقف فقط على متطلبات الأزمة الراهنة فيما يتعلق بالحالة الوبائية لكن بوسيلة ناجعة في كافة الأوقات الصعبة منها والعادية.

واستشهدت بما يمكن أن يوفره التطبيق من معاناة على المعجبين حتى في الأحوال العادية الراغبين لتوجيه تحية شخصياتهم المفضلة، وما يتطلبه ذلك من الوقوف أحيانا في طابور طويل لمجرد الحصول على لفت انتباههم، لا سيما إذا كنت صاحب موهبة وتريد تقديم نفسك.

وفي هذا الصدد، علق ستيفن جالانيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاميو: ”نتوقع أن تحل مكالمات كاميو محل اللقاءات والترحيب في المهرجانات الموسيقية والجولات العالمية ومؤتمرات المعجبين والأحداث الرياضية وغيرها“.

وأفادت ”كاميو“ بأنها اختبرت هذا المنتج من خلال أكثر من 3000 مكالمة مصورة متنوعة ما بين استضافة مواهب، وحفلات موسيقية، وقراءة الطالع وغيرها من الدردشات.

واختبر هذه الميزة الفنانان جيمس وأوليفر فيلبس، وهما ممثلان توأم من بريطانيا، عُرفا بلعبهم دور التوأم، فريد وجورج ويزلي في هاري بوتر، سلسلة الأفلام الشهيرة.