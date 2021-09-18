عمره 34 مليون سنة.. اكتشاف نوع جديد من طيور البطريق لم يكن معروفًا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أثارت حفرية عمرها 34 مليون عام حيرة العلماء ، خاصة وأنها تعود لنوع غير معروف من طيور البطريق ، والتي اكتشفها عدد من تلاميذ المدارس على شاطئ في نيوزيلندا.

واكتشف الحفرية فريق وايكاتو للأطفال في رحلة صيفية لصيد الأحافير مع نادي هاميلتون جونيور ناتوراليست في ميناء كاوهيا بنيوزلاندا في عام 2006.

وبعد دراسات عديدة، كشف علماء من جامعة ماسي في نيوزيلندا، أن الهيكل العظمي ينتمي إلى نوع من طيور البطريق (عملاق وطويل الأرجل) والذي لم يكن معروفًا من قبل للبشر.

وأطلق على البطريق العملاق اسم “Kairuku Waewaeroa” ، والجزء الثاني من الاسم مستوحى من كلمة الماوري التي تعني “الأرجل الطويلة”.

ويُعتقد أن سلالة بطريق Kairuku waewaeroa جابت ساحل نيوزيلندا منذ حوالي 34.6 إلى 27.3 مليون سنة، ثم تقزمت طيور البطريق الحديثة وأصبح ارتفاعها يبلغ 4.7 قدمًا تقريبًا.

واستخدم الباحثون عمليات المسح ثلاثية الأبعاد للكشف عن المزيد من المعلومات عن البطريق القديم، والذي من الممكن أن يكون أطول من العديد من الأطفال الذين اكتشفوه.

وتضيف الدراسة، التي نُشرت يوم الجمعة في مجلة علم الحفريات الفقارية، أن الاكتشاف هو حتى الآن الهيكل العظمي المتحجر الأكثر اكتمالا لبطريق عملاق قديم قد تم اكتشافه على الإطلاق.