تكنولوجيا: الكشف عن واجهة Funtouch OS 12 مبكرًا قبل إطلاق Vivo X70 عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مثل العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تمتلك Vivo الواجهة المستندة إلى نظام أندرويد الخاصة بها. يطلق عليها Funtouch OS، وهي مصممة لتشغيل هواتف Vivo من سنوات ماضية. ومع ذلك، في العام الماضي، كشفت Vivo عن واجهة مستخدم جديدة يطلق عليها اسم OriginOS والتي حلت محل Funtouch OS للأجهزة المباعة في الصين.

والآن، تم الكشف عن واجهة Funtouch OS 12 لأول مرة قبل إطلاق مجموعة Vivo X70 عالميًا.

ويوجد حاليًا صفحة مخصصة لـ Funtouch OS 12 على موقع Vivo India والتي تكشف عن بعض الميزات الجديدة التي توفرها لهواتف Vivo.

إحدى الميزات الجديدة القادمة إلى Funtouch OS هي ويدجات واجهة مستخدم المُعاد تصميمها، والتي يبدو أن تصميمها قد تم نقله من OriginOS. وتعتبر الويدجات أكثر فاعلية وتزعم Vivo أنها يجب أن تساعد المستخدمين على أن يكونوا أكثر إنتاجية.

ميزة أخرى هي مشغل الموسيقى Nano وهو نوع من المشغل المصغر للتحكم في تشغيل الأغاني من Spotify أو Joox أو الملفات من وحدة التخزين المحلية الخاصة بك.

أخيرًا وليس آخرًا، ميزة Extended RAM، وهي ميزة أصبحت شائعة بشكل متزايد في الكثير من الهواتف هذه الأيام. مع هذه الميزة، يخصص الهاتف جزءًا من ذاكرة الـ ROM (تصل إلى 4 جيجابايت) إلى مساحة ذاكرة الـ RAM حتى تتمكن التطبيقات من العمل بسلاسة أكثر.

من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في 22 سبتمبر عندما تخطط Vivo للإعلان عن مجموعة X70 بشكل عالمي. من المفترض أن نحصل أيضًا على تفاصيل حول الهواتف الحالية التي ستتلقى التحديث ومتى ستتلقى.

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