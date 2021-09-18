شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل تتخلص من الغلاف البلاستيكي بعلبة iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب أخيرًا عن هاتف iPhone 13، حيث قام عملاق التكنولوجيا ، في خطوة لتقليل استخدام البلاستيك ، بإزالة الغلاف البلاستيكي من صناديق iPhone 13، وبدلاً من البلاستيك ، يأتي صندوق iPhone 13 الآن بعلامة ورقية بطول الصندوق ، من النهاية إلى الأسفل ، مثبتة في مكانها بمساعدة مادة لاصقة.

ولفتحه، تم توفير شريط تمزيق، وقد تم الكشف عن ذلك في تغريدة بواسطة DuanRui المسرب من شركة أبل.

وللتحقق مما إذا كانت وحدة iPhone 13 التي اشتريتها لم يتم إخراجها أو العبث بها ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على شريط القطع، فإذا كان سليما ، دون أي تمزق ، فهذا يعني أن الجهاز في حالة جيدة ، مباشرة من خط التجميع، ما لم تفتح الصندوق ، لن ينفجر الغطاء، ومع هذا التغيير في تصميم الصندوق ، تدعي شركة أبل أنها ستساعد في تجنب 600 طن متري من البلاستيك، وتخطط الشركة للتخلص من البلاستيك على جميع عبواتها اعتبارًا من عام 2025.

وأيضًا ، تدعي شركة Apple أن iPhone 13 Pro و 13 Pro Max الجديدان يستخدمان "عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 بالمائة في مغناطيس مثل تلك المستخدمة في MagSafe ، و 100 بالمائة من القصدير المعاد تدويره في لحام لوحة المنطق الرئيسية ، ولأول مرة ، في لحام وحدة إدارة البطارية "لتقليل تأثيرها الضار على البيئة، وتهدف الشركة إلى أن تصبح محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2030.