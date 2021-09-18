تكنولوجيا: توقعات بالكشف عن سلسلة هواوي Mate 50 في أكتوبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد من DSCC إلى أن شركة هواوي تستعد للإعلان الرسمي سلسلة Mate 50 في أكتوبر المقبل.

كانت شركة هواوي قد كشفت النقاب عن سلسلة P50 خلال شهر يوليو الماضي، ومن جديد تتجه الأنظار إلى العملاق الصيني لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Mate.

كانت بعض التسريبات قد أشارت إلى أن هواوي لن تقدم جيل جديد من سلسلة Mate هذا العام نتيجة لتداعيات القيود الأمريكية ونقص سلاسل توريد العملاق الصيني.

ولقد أوضح تقرير جديد من DSCC أن هواوي مستمرة في خططها لإطلاق سلسلة Mate 50،كما أشار التقرير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة في حدث يعقد خلال الربع الأخير من هذا العام.

كما أكدت توقعات “Davin Naranjo” على أن حدث هواوي المرتقب يعقد في شهر أكتوبر المقبل، كما تعقد هواوي حدث للأسواق العالمية في 21 من أكتوبر، على أن ينطلق الحدث من فيينا، ومن المتوقع أن تكشف عن سلسلة Mate 50 خلال فعاليات الحدث، أو قد تطلق العملاق الصيني سلسلة P50 للأسواق العالمية.

يذكر أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول سلسلة Mate 50 القادمة، إلا أن التوقعات تشير إلى دعم هذه الإصدار بترقية في إعدادات الكاميرة على غرار P50 أو قد تحصل على مواصفات أعلى، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم هذه الإصدارات رقاقة كوالكوم.

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