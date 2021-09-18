تكنولوجيا: تقرير يؤكد بدء الإنتاج الضخم لسماعة AirPods 3 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط ابل للإعلان قريباً عن سماعة AirPods 3 اللاسلكية، كما أكد التقرير على بدء الإنتاج الضخم بالفعل.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط ابل للإعلان عن سماعة AirPods 3 اللاسلكية في حدث iPhone 13، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تعلن عن السماعة خلال فعاليات الحدث، ومن جديد تعود أحدث التقارير لتؤكد على أن خطط ابل للإعلان عن السماعة اللاسلكية مازالت قائمة.

أيضاً أوضح التقرير الذي نشر عبر Digitimes أن ابل تخطط لإطلاق السماعة اللاسلكية رسمياً لاحقاً هذا العام، كما أوضح التقرير بدء الإنتاج بالفعل إستعداداً للإعلان الرسمي.

من جانب أخر لم يوضح التقرير موعد محدد لكشف النقاب عن السماعة اللاسلكية، إلا أن خطط ابل قائمة حتى نهاية هذا العام، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تأتي سماعة AirPods 3 بمستوى تسعير أعلى نسبياً من إصدار الشركة السابق AirPods 2 الذي يتوفر في الأسواق بسعر 159 دولار.

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