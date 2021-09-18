شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يصنعون شرائح لحم عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل علماء في جامعة أوساكا اليابانية إلى طريقة لطباعة لحوم أبقار"الواغيو"، التي تعد أحد أغلى أنواع اللحوم في العالم، بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المختبرات، وهي خطوة يعتقد العلماء أنها ستساعد في توفير بدائل للحوم بشكل مستدام، تشبه إلى حد كبير منتجات اللحوم التقليدية.

وقد استخدم العلماء من جامعة أوساكا اليابانية الخلايا الجذعية التي أخذوها من أبقار الواجيو، ثم قاموا بإنشاء بنية ذات خصائص رخامية تتواجد في لحوم أبقار الواجيو، وفقا للتقارير.

فكرة طباعة اللحوم: وتقوم الفكرة على عزل خلايا لحم البقر، حيث نظم العلماء اليابانيين كيفية تكديس العضلات والأوعية الدموية والدهون، ثم شكلوا هذه الأنسجة على شكل شريحة لحم باستخدام تقنية تسمى الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن وضع هياكل الخلايا في طبقات لتشبه الأنسجة الحقيقية في الكائنات الحية.

فيما يعتقد العلماء في جامعة أوساكا اليابانية أن الخطوة ستساعد بالمستقبل في توفير قطع منتجة على نطاق واسع ومنتجة بشكل مستدام من اللحوم المستزرعة، والتي تشبه إلى حد كبير اللحوم الأصليةن حيث قال ميتشيا ماتسوساكي، وهو أحد المشاركين في الدراسة في بيان: "من خلال تحسين هذه التكنولوجيا، سيكون من الممكن ليس فقط إعادة إنتاج تركيبات اللحوم المعقدة، مثل الرخام الجميل (ساشي) من لحم واجيو، ولكن أيضا إجراء تعديلات طفيفة على مكونات الدهون والعضلات".

في مارس الماضي، دعا الملياردير الأمريكي "بيل غيتس" الدول الغنية للانتقال إلى لحوم الأبقار الاصطناعية بنسبة 100%، وتكمن الفكرة في تقليل انبعاثات الميثان، وهو غاز ينتج عن رعي الحيوانات مثل الأبقار أو الأغنام أثناء هضم العشب. وقال غيتس: "يمكنك التعود على اختلاف المذاق، سوف يجعلون طعمه أفضل بمرور الوقت".

وطرح غيتس أفكاره حول تقليل الاحتباس الحراري وكيف يمكن تخفيض انبعاثات غاز الميثان في كتابه الجديد "كيف نتجنب الكارثة المناخية".

على جانب أخر فمن المعروف أن لحم أبقار واغيو مكلف للغاية، إذ تصل أسعار الواغيو عالية الجودة إلى 200 دولار للرطل الواحد، بينما تباع الأبقار البالغة بأكثر من 30 ألف دولار، وفي عام 2019 سجلت صادرات الواغيو اليابانية أرباحا قياسية بلغت 268.8 مليون دولار، بزيادة 20 في المئة عن عام 2018.