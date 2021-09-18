شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة مخترع بريطاني ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكومبيوترات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المخترع ورجل الأعمال البريطاني، كلايف سنكلير، الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية من نوع "ZX" ميسورة الكلفة، عن عمر ينهاز 81 عاما.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، ذكرت عائلة سنكلير لوسائل إعلام أن المخترع البريطاني فارق الحياة في منزله في لندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات.

وقالت نجلته، بيليندا سنكلير، في حديث لـ"BBC"، إنه كان يعمل الأسبوع الماضي على ابتكارات "لأن هذا ما كان يستهويه".

وأضافت: "كان مبتكرا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيقة له. وكان ذاك شغفه".

ومن أبرز ابتكارات سنكلير الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972. وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم "Sinclair ZX 80"، التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه أسترليني، بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

وأصبحت الحواسب من سلسلة "ZX" من الأكثر استخداما في العالم خلال الثمانينيات واشتهرت حتى في الاتحاد السوفييتي.