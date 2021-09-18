من بينها إيموجي الرجل الحامل.. تعرّف إلى الإصدار الجديد للرموز التعبيرية في الهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - سيتمّ إضافة اثنين من الرموز التعبيرية الجديدة، “الرجل الحامل” و “الشخص الحامل” المحايد بين الجنسين، في الهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

قام اتحاد Unicode، وهو البنك المركزي لجميع الرموز التعبيرية المعتمدة، بالتوقيع رسمياً على إصدار الرموز التعبيرية الجديد، 14.0.

وقال Emojipedia، عضو التصويت في اتحاد يونيكود، أنّ إيموجي الرجل الحامل والشخص الحامل يؤكدون بأنّ “الحمل ممكن بالنسبة لبعض الرجال المتحولين جنسياً والأشخاص غير الثنائيين”.

نشرت Emojipedia اقتراحاً في 2019 لإضافة “الرجل الحامل” و “الشخص الحامل” إلى مكتبة Unicode.

وقالت في الاقتراح في ذلك الوقت: “في الوقت الحالي، يتمّ تصوير الرموز التعبيرية فقط للأشخاص الذين تم تعيينهم أنثى عند الولادة في دور الحمل”.

“إذا تم تصميم الرموز التعبيرية بطريقة شاملة بقدر الإمكان، فيجب أن تقدم هذه الرموز التعبيرية جنسها بشكل أكثر تنوعاً”.

“إنّ الجنس لا يملي القدرة على رعاية الأطفال في المنزل أو العمل في السوق.”

تم تفصيل جميع الإضافات الجديدة الـ 37 التي تشكل الإصدار 14.0 في الأصل بواسطة Emojipedia قبل اليوم العالمي للرموز التعبيرية (17 تموز).

بالإضافة إلى “الرجل الحامل” و “الشخص الحامل”، يتضمن الإصدار 14.0 اختلافات جديدة في الوجه الأصفر الدائري المميز، ذوبان الوجه، تحية الوجه، وجه الخط المنقط والوجه الذي يحبس الدموع.

تتضمن القائمة أيضاً إطار دراجة نارية، أرجوحة، كرة ديسكو، مرجان، حبوب كلى وبطارية منخفضة.

تطبق الشركات بما في ذلك Apple وGoogle وMicrosoft إصدارات منمقة من تصميمات الكونسورتيوم على أنظمة التشغيل الخاصة بها.

لم يتم تأكيد تواريخ إصدار الرموز التعبيرية على أنظمة التشغيل المختلفة، ولكن من المرجح أن يتم رؤيتها على جميع المنصات بحلول تموز 2022، مع دعم مبكر لبعض المنصات في وقت لاحق من هذا العام.

يوضح Emojipedia: “التصاميم المعروضة هنا هي عينة من Emojipedia، وهي إحدى الطرق التي قد تبدو بها هذه الرموز التعبيرية”.

“ستختلف تصميمات البائعين الفعلية عن تلك التي تم إصدارها من قبل البائعين الرئيسيين، ويمكن أيضاً تحديث صور العينات الخاصة بـ Emojipedia عند إصدار Emoji 14.0 النهائي.”

يحتوي Emojipedia على جميع تصميمات Emoji 14.0 المدرجة بأسمائها على موقعه على الويب، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية القديمة المضمنة في التصميمات السابقة.

ويشمل ذلك جميع الرموز التعبيرية للإصدار 13.1، الذي تم الانتهاء منه في أيلول من العام الماضي وهو الآن متاح بشكل عام على iOS 14.5 وأجهزة Google Pixel وTwitter.

يتضمن الإصدار 13.1: قلب على النار، وجه يزفر ووجه في الغيوم، وكذلك “الأزواج الذين يقبلون بعضهم البعض” و “الأزواج مع القلب” مع المزيد من الاختلافات في ألوان البشرة والأجناس.

قبل ذلك، أضاف الإصدار 13.0 الذي تم تقديمه في عام 2020 علم المتحولين جنسياً، من بينها بديل محايد جنسياً لسانتا كلوز والدودو المنقرض الشهير.