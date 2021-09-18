معاملة واحدة لبيتكوين تخلق نفايات إلكترونية توازي التخلص من جهازي iPhone 12

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - تنتج معاملة بيتكوين واحدة نفس كمية النفايات الإلكترونية التي ينتجها التخلص من اثنين من الهواتف الذكية، وفقاً لتقرير لمجلة economics.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه..

بسبب ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر التي تتطلبها Bitcoin، فإنّ الأجهزة لها فترة صلاحية قصيرة للغاية.

إنّ متوسط عمر جهاز تعدين البيتكوين هو فقط 1.29 سنة، وفقاً لتقرير جديد.

وهذا يؤدي إلى الكثير من القمامة، أي حوالي 33800 طن في السنة، أو كمية معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة التي تمّ رميها في كلّ هولندا.

كل معاملة تنتج 9.5 أوقية من النفايات الإلكترونية، وهو ما يعادل وزن اثنين من أجهزة Iphone 12 minis.

يشعر الباحثون بالقلق في ظلّ الاهتمام المتزايد بالعملة المشفرة، من أنّ كومة القمامة الناتجة عن Bitcoin قد تزيد قريباً عن الضعف في الحجم.

في عملية تعدين البيتكوين، يتم استخدام أجهزة الكمبيوتر المتخصصة لحلّ حسابات الرياضيات المعقدة وتوليد عملة مشفرة.

إنّ المستودعات حول العالم، أو ما يعرف بـ “المزارع، مكتظة بمعالجات بحجم محمصة مخصصة لهذه المهمة، تعمل ليلاً ونهاراً.

إنّ هذه العملية كثيفة الاستخدام للطاقة، كما أنّ أجهزة الكمبيوتر التعدينية، التي تستخدم رقائق الكمبيوتر المتخصصة المعروفة باسم ASICs، قد عفا عليها الزمن بسرعة.

في عام 2020، كان هناك 112.5 مليون معاملة بيتكوين، وفقاً لتقرير في مجلة Resources, Conservation And Recycling.

وهذا يعادل 9.5 أوقية من النفايات الإلكترونية لكل معاملة، أو حوالي وزن اثنين من Iphone 12 minis، كما أشارت صحيفة الجارديان.

وكتب المؤلفون المشاركون أليكس دي فريس، عالم البيانات في البنك المركزي الهولندي، وكريستيان ستول، باحث في مركز أبحاث الطاقة والسياسة البيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “تمثل النفايات الإلكترونية تهديداً متزايدا لبيئتنا، من المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة التي تتسرب إلى التربة، إلى تلوث الهواء والماء الناجم عن إعادة التدوير غير السليمة”.

“يستهلك عمال مناجم بيتكوين كمية متزايدة من الأجهزة قصيرة الأجل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم النمو في النفايات الإلكترونية العالمية”.

وقال دي فريس وستول أنّ الطلب على أجهزة الكمبيوتر التعدينية يؤدي أيضاً إلى تفاقم النقص العالمي في شرائح الموصلات.

مع ارتفاع الاهتمام، يشعر الباحثون بالقلق من أنّ كمية النفايات الإلكترونية المتولدة يمكن أن تستمر في التضخم.

استناداً إلى الارتفاع القياسي في سعر البيتكوين هذا العام، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 64,863$ في نيسان 2021، يمكن أن يؤدي ذلك إلى 74,000 طن من النفايات الإلكترونية في فترة ستة أشهر.

يقترح دي فريس وستول استبدال استراتيجيات تعدين البيتكوين الحالية ببديل مستدام، مثل “إثبات الحصة”.

في هذا النظام يطرح المستخدمون بعض عملاتهم بدلاً من استخدام كميات هائلة من قوة الحوسبة مقابل الحصول على الحق في التحقق من المعاملات وكسب المزيد من العملات المعدنية.

تستخدم منصة blockchain Cardano، التي لديها رسملة سوقية بقيمة 50 مليار دولار، “إثبات الحصة”.

أعلنت Ethereum عن خطط في أيار للانتقال إلى إثبات الحصة “في غضون أشهر”، حسبما ذكرت Business Insider، على الرغم من أنّ التغيير لم يحدث بعد.

بالإضافة إلى النفايات المادية، تستخدم Bitcoin كميات هائلة من الطاقة، لتعدين الذهب والبلاتين والمعادن الثمينة الأخرى، وفقاً لتقرير 2018 في مجلة Nature Sustainability.

إنّ إنشاء Bitcoin للإنفاق أو التداول، يستهلك حوالي 91 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، أكثر من تلك التي تولدها كل فنلندا.

وذكرت صحيفة التايمز أنّ هذا الاستخدام زاد عشرة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، ويمثل الآن ما يقرب من نصف في المئة من جميع الكهرباء المستهلكة على مستوى العالم.

حذرت دراسة في سنة 2018 من أنّ المزارع الضخمة لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين Bitcoin تنتج نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون سنوياً مثل جميع السيارات في المملكة المتحدة مجتمعة.