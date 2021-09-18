تكنولوجيا: إختبارات benchmark الأولية لجهاز iPad mini 2021 تكشف عن آداء المعالج وكرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن نتائج الإختبارات الأولية لجهاز ابل الجديد iPad mini 2021 والتي توضح إنخفاض سرعة وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

أطلقت شركة ابل مؤخراً إصدارها الجديدة من أجهزة iPad mini الذي جاء بمعالج A15 Bionic وآداء أفضل للجهاز مقارنة برقاقة A12 Bionic التي تدعم جهاز iPad mini للعام 2019.



ولقد أكدت نتائج benchmark على أن الرقاقة المستخدمة في جهاز iPad mini للعام 2021 هي Apple A15، التي تتضمن 5 من الأنوية، والتي تدعم هواتف iPhone 13 Pro، بينما يدعم الإصدارات الرئيسية معالج رباعي الأنوية.

كما تؤكد النتائج الأولية لإختبارات وحدة المعالجة في جهاز iPad mini أن الرقاقة تقدم سرعة 2.93 GHz كما تأتي بذاكرة 4 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تقدم وحدة المعالجة في هاتفي iPhone 13 و 13 Pro سرعة 3.23 GHz، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في الإصدار الرئيسي و6 جيجا بايت رام في إصدار Pro، إلا أن سرعة وحدة المعالجة في إصدار iPad mini 2021 هي ترقية لآداء الإصدار السابق من السلسلة.

ولقد أوضحت نتائج إختبارات benchmark آداء كرت الشاشة في iPad mini 6 والتي تظهر أقل من iPhone 13 Pro، إلا أن كرت الشاشة يقدم ترقية كبيرة عن الإصدار السابق من أجهزة iPad mini.

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