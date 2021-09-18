شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا حظرت أمازون 600 علامة تجارية صينية بشكل دائم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت العلامات التجارية الصينية على أمازون لصدمة كبيرة عندما تلقت أمازون دعوة لإزالتها من منصتها، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، حظرت أمازون 600 علامة تجارية صينية، وتقول أمازون إن هذه العلامات التجارية كانت تنتهك سياسات أمازون - تلك المتعلقة بمراجعة إساءة الاستخدام.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق كيف قدمت بعض العلامات التجارية الصينية بطاقات هدايا للمستهلكين مقابل مراجعات إيجابية، وقالت الشركة في بيان لها لموقع The Verge: "تعمل أمازون جاهدة لبناء تجربة رائعة في متجرنا حتى يتمكن العملاء من التسوق بثقة ويتاح للبائعين فرصة تنمية أعمالهم وسط منافسة صحية.

ويعتمد العملاء على دقة وصحة مراجعات المنتج لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة ولدينا سياسات واضحة لكل من المراجعين وشركاء البيع التي تحظر إساءة استخدام ميزات مجتمعنا. نحن نعلق ونحظر ونتخذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين ينتهكون هذه السياسات ، أينما كانوا في العالم ".

وأوضحت أمازون أن هذه ليست حملة "لاستهداف" الصين ولكنها حملة عالمية، وقالت "سنواصل تحسين اكتشاف إساءة الاستخدام واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الجهات الفاعلة السيئة ، بما في ذلك تلك التي تشارك عن قصد في انتهاكات متعددة ومتكررة للسياسة ، بما في ذلك مراجعة إساءة الاستخدام.

وقالت الشركة في بيان "نحن على ثقة من أن الخطوات التي نتخذها تصب في مصلحة عملائنا فضلًا عن الشركات الصادقة التي تشكل الغالبية العظمى من مجتمع البيع العالمي لدينا"، وفي حين أن أسماء جميع العلامات التجارية غير معروفة ، فإن بعضها يشمل أسماء مشهورة حقًا في الصين، Aukey Mpow و RavPower و Vava هي بعض من العلامات التجارية "الكبيرة" التي حظرتها أمازون بشكل دائم.