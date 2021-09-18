شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا مهمة غير موجودة في هواتف آيفون 13 الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 13 الجديدة، والتي ستصل قريبًا إلى ملايين المتعاملين في جميع أنحاء العالم. وصرّحت الشركة بالميزات الرئيسية في كلمتها الافتتاحية في حدثها السنوي الذي أُقيم في 14 سبتمبر، لكن افتقدت الهواتف للكثير من الميزات الموجودة في هواتف أندرويد. إليكم أبرزها:

1 - خاصية Always-on display: موجود في العديد من الهواتف المختلفة لكنها ليست موجودة في هواتف أبل.

2 - شاشة كاملة دون نوتش: بسبب خاصية التعرف على الوجه

3 - الشحن اللاسلكي العكسي: موجود في العديد من الهواتف المختلفة لكنها ليست موجودة في هواتف أبل.

4 - مأخذ للشحن من نوع تايب سي Type C: أبل استمرت باستخدام منفذ Lightning.

على جانب أخر كشف تقرير حديث، عن أن شركة أبل أوقفت بيع هواتف أيفون XR وأيفون 12 برو بعد الإعلان عن قدوم السلسلة الجديدة التي تتألف من 4 هواتف، هي أيفون 13 وأيفون 13 ميني وأيفون 13 برو وأيفون 13 برو ماكس، وذلك بحسب موقع MacRumors.

ولا تزال هواتف أيفون 12 وأيفون 11 وأيفون SE متوفرة للبيع في متاجر أبل ضمن الخيارات ذات الكلفة الأقل ارتفاعاً، حيث انخفضت أسعارها وأصبحت تبدأ من 399 دولاراً، وتعتبر عملية إيقاف بيع الهواتف السابقة مألوفة لدى شركة أبل، خصوصاً بالنسبة للهواتف الرائدة ضمن فئة Pro، حسبما قال موقع Gizmo China.