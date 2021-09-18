تكنولوجيا: كاميرة GoPro Hero10 Black تنطلق بميزة تسجيل فيديو بدقة 5.3K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت GoPro أحدث كاميرات الأكشن Hero10 Black التي تنطلق بميزة تسجيل فيديو بدقة 5.3K عند 60 إطار لكل ثانية، وشريحة GP2 جديدة مع تحسينات في ميزة التثبيت البصري.

تتميز كاميرة GoPro Hero10 Black بمستشعر بدقة 23.6 ميجا بيكسل جديد يأتي بتحسينات للتصوير في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 5.3K ميجا بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، وتدعم أيضاً تقنية التثبيت HyperSmooth 4.0.

كما تأتي كاميرة Hero10 Black بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أو 2.7K عند 240 إطار لكل ثانية.

أيضاً تضم الكاميرة رقاقة معالج GP2 الجديدة التي تدعم آداء أسرع في إطارات الفيديو مرتين أفضل، كما يدعم المعالج خوارزمية لإضافة تحسينات في تسجيل الفيديو وتحديد المحيط بكفاءة أعلى، مع خفض التشويش في محيط ثلاثي الأبعاد.

وتأتي Hero10 بملامح تصميم كاميرة الأكشن السابقة Hero9، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بوزن أخف من الإصدار السابق بمقدار 153 جرام.

كما تضم كاميرة Hero10 اثنان من شاشات LCD، حيث تؤكد GoPro على أن الشاشة الرئيسية تدعم معدل سريع للإطارات لدعم تسجيل فيديو حي بكفاءة أعلى، ومراجعة محتوى التسجيل بآداء أفضل.

ويمكن لكاميرة GoPro الجديدة أن تدعم بث مباشر للفيديو بدقة 1080 بيكسل مع تثبيت بتقنية HyperSmooth 4.0، أيضاً تأتي الكاميرات بتقنيات HindSight و LiveBurst، مع نمط جدولة بدء تسجيل الفيديو في توقيت محدد.

كما تدعم كاميرة Hero10 المستخدم بنمط Webcam، وتأتي الكاميرة بعدد 3 من الميكروفونات تدعم خفض صوت الرياح في التسجيل، وتدعم تسجيل صوتيات ستريو وRAW.

وتأتي كاميرة Hero10 Black بطارية بقدرة 1720 mAh قابلة للإزالة، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة بسعر 500 دولار أو 580 يورو، وتتوفر في المتجر الرسمي لشركة GoPro الآن.

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