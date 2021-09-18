شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقف بيع iPhone 12 Pro و XR .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير حديث، عن أن شركة أبل أوقفت بيع هواتف أيفون XR وأيفون 12 برو بعد الإعلان عن قدوم السلسلة الجديدة التي تتألف من 4 هواتف، هي أيفون 13 وأيفون 13 ميني وأيفون 13 برو وأيفون 13 برو ماكس، وذلك بحسب موقع MacRumors.

ولا تزال هواتف أيفون 12 وأيفون 11 وأيفون SE متوفرة للبيع في متاجر أبل ضمن الخيارات ذات الكلفة الأقل ارتفاعاً، حيث انخفضت أسعارها وأصبحت تبدأ من 399 دولاراً، وتعتبر عملية إيقاف بيع الهواتف السابقة مألوفة لدى شركة أبل، خصوصاً بالنسبة للهواتف الرائدة ضمن فئة Pro، حسبما قال موقع Gizmo China.

وكانت أبل قد أعلنت يوم الثلاثاء 14 سبتمبر عن سلسلة الهواتف الجديدة أيفون 13 التي شهدت عدة تحديثات من ضمنها تصغير حجم النوتش في الشاشة. كما شهدت فئة Pro أول أيفون بسعة تخزين 1 تيرا بايت، وكذلك شاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز، وهو الأمر الذي طال انتظاره من مستخدمي أيفون.