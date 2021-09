آبل وجوجل تخضعان لضغوط الحكومة الروسية

دبي - يزن راشد - أزالت شركتا جوجل وآبل تطبيقًا من متاجر iOS وأندرويد يهدف إلى تنسيق التصويت الاحتجاجي في الانتخابات الروسية في نهاية هذا الأسبوع من البلاد، وهو بمثابة ضربة لمعارضي الرئيس فلاديمير بوتين وعرض لقيود وادي السيليكون عندما يتعلق الأمر بمقاومة حملات القمع ضد المعارضة في جميع أنحاء البلاد. العالمية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإزالة جاءت بعد تهديدات بملاحقة موظفي الشركة جنائياً داخل روسيا بسبب تطبيق التصويت لزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني المسجون، وهو تصعيد حاد في حملة الكرملين لكبح جماح الإنترنت في البلاد غير الخاضع للرقابة إلى حد كبير.

واختفى التطبيق من المتاجر عبر الإنترنت، مما يعكس مستوى جديدًا من الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في البلاد.

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين إن التطبيق غير قانوني وإن آبل وجوجل تصرفتا وفقًا للقانون.

ووصف مساعد نافالني إيفان زدانوف إزالته Removing the Navalny app from stores is a shameful act of political censorship.

Russia's authoritarian government and propaganda will be thrilled.@google @Apple — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 17, 2021 بأنه عمل مخجل للرقابة السياسية.

وشنت الحكومة الروسية حملة متواصلة ضد تطبيق نافالني، الذي كان يهدف إلى حشد الناخبين ضد حزب بوتين في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وهددت رقابة الإنترنت في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر بتغريم آبل وجوجل، بدعوى أن إبقاء التطبيق في المتجر يشكل تدخلاً في الانتخابات.

وأوقفت آبل لفترة وجيزة تحديثات التطبيق. ولكن لم تقم أي من الشركتين بإزالته في ذلك الوقت.

وحجبت الرقابة الروسية مواقع مرتبطة بنافالني، ويعتبر الضغط على آبل وجوجل جزء من حملة أكبر على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

روسيا هددت آبل وجوجل بمقاضاة الموظفين المحليين

تم خنق منصة تويتر في روسيا بسبب مزاعم عن إخفاقها في إزالة محتوى غير قانوني، وفرضت محكمة غرامة على تويتر وفيسبوك (بالإضافة إلى تطبيق المراسلة تيليجرام) بسبب المحتوى غير القانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وغرمت محكمة منصة تيك توك لارتكاب جرائم مماثلة في شهر مايو.

وتلقت شركة آبل انتقادات سابقة لإزالة تطبيقات الاحتجاج والوسائط في الصين. وتهدد إزالة تطبيق نافالني أيضًا بتقويض إحدى حججها في الجدل الأخير حول الخصوصية حول مسح صور آيكلاود.

وبينما تقول شركة آبل إن التكنولوجيا تقتصر بشكل صارم على العثور على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. يخشى المشككون من أن الشركة قد تستسلم لضغوط الحكومات الاستبدادية لتوسيعها، وهو أمر نفت آبل بشدة أنها قد تفعله.

وغرد الأستاذ بجامعة جون هوبكنز وعالم التشفير ماثيو جرين. أحد أبرز منتقدي نظام المسح: دفاع آبل عن إزالة أدلة التصويت هو أنه يتعين عليها الامتثال لقانون الدول التي تعملون فيها. ومع ذلك، إذا طالب المشرعون بتوسيع مجموعة مسح الصور الخاصة بها، فإنها تقول إنها ترفض. إنها تنوي خرق القانون في هذه الحالة.

