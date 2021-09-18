ويندوز 11 يحصل على تطبيق معاد تصميمه للصور

دبي - يزن راشد - بدأت شركة مايكروسوفت باختبار تطبيق صور جديد لنظام التشغيل ويندوز 11. ومثل العديد من أجزاء ويندوز الأخرى، تمت إعادة تصميم تطبيق الصور ليلائم نظام التشغيل الجديد، مع تحسينات طفيفة تساعد عند النقر على مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو.

ويمثل شريط الفيلم الجديد في الجزء السفلي من عارض الصور أكبر إضافة. ويعرض صورًا مصغرة صغيرة لجميع الصور في مجلد أو مجموعة أو ألبوم معين.

ويسهل هذا الأمر التنقل بينها، أو تحديد صور متعددة للدخول إلى واجهة مستخدم “المشاهدة المتعددة” الجديدة.

وتعد المشاهدة المتعددة ميزة جديدة، حيث يمكنك مقارنة مجموعة من الصور في نافذة واحدة. ويعد هذا أمرًا مفيدًا إذا كان لديك الكثير من الصور المتشابهة وتريد تحديد الصور بسرعة للاحتفاظ بها أو تجاهلها.

وبالرغم من أن تطبيق الصور في نظام التشغيل ويندوز 10 لا يتضمن واجهة مستخدم مزدحمة بشكل خاص. فقد قامت مايكروسوفت بتبسيطها قليلاً في ويندوز 11.

ويمكنك استبعاد شريط الصور الجديد أو أشرطة أدوات تحرير الصور من خلال النقر على الصور، والتمرير بين الصور دون أي عناصر تشتت في واجهة المستخدم. ويتم تنشيط هذا عن طريق تحديد عناصر متعددة من شريط الصور في الجزء السفلي من عارض الصور.

ويجعل شريط أدوات تعديل الصور المحدّث من السهل جدًا إجراء تعديلات على صورك، ويتضمن بعض الإضافات. مثل القص والتدوير وعرض البيانات الوصفية والإعجاب بالصور المفضلة وحتى الرسم على صورك بالفأرة أو القلم عبر الأجهزة المدعومة.

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ويندوز 11 يتضمن تطبيقًا جديدًا للصور

تضيف مايكروسوفت وصولاً سريعًا إلى برامج تحرير الصور التابعة لجهات خارجية المثبتة في جهاز.

ويتم تمكين هذا من خلال الملحقات، مع تطبيقات مثل Adobe Photoshop Elements و Corel PaintShip Pro و Affinity Photo التي تدعم هذا التكامل. وذلك للاستفادة من القوالب الفنية والتأثيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومجموعة الأدوات الواسعة وقدرات تصميم الرسوم.

ولم تقم الشركة بعد بإصلاح أداة قص الفيديو. وإذا كان لديك مقطع فيديو تم التقاطه بمعدل 60 إطارًا في الثانية، فإنه يظل ينتقل إلى 30 إطارًا في الثانية إذا كنت تستخدم أداة القص في تطبيق الصور الجديد في ويندوز 11.

ولا يزال هذا التطبيق في مرحلة تجريبية. لذلك قد تتغير الأمور بحلول الوقت الذي يصبح فيه متاحًا بالكامل في نظام التشغيل ويندوز 11.

وقالت الشركة: نهدف من خلال تطبيق الصور المعاد تصميمه إلى جعله أسرع وأسهل وأكثر إمتاعًا لك من أجل إعادة الحياة إلى صورك وتعديلها عبر ويندوز 11. يتضمن تطبيق الصور المعاد تصميمه العديد من التغييرات والتحسينات التي يجب تجربتها.

ويبدو أن الشركة تخطط لطرحه لمستخدمي ويندوز 11 بعد إطلاقه في الخامس من أكتوبر. وإذا كنت أحد مختبري النظام التشغيلي الجديد على قناة Dev، فإن تطبيق الصور المحدث متاح الآن للاختبار.

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