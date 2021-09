تويتر توسع الوصول إلى الحسابات المهنية

دبي - يزن راشد - تتطلع منصة تويتر إلى الحفاظ على تقدمها من خلال التوسع في مشروعين جديدين يوفران المزيد من الفرص للعلامات التجارية وصناع المحتوى.

وتدعو المنصة الآن المزيد من الشركات للتقدم لاختبار الحسابات الاحترافية، التي تمكن العلامات التجارية من عرض المزيد من معلومات الأعمال في مساحة إضافية مخصصة ضمن الحساب.

وتضيف الحسابات الاحترافية العديد من عناصر العرض الجديدة إلى تواجدك عبر المنصة. بما في ذلك قائمة موقع النشاط التجاري (التي يمكن للأشخاص النقر عليها لفتحها في خرائط جوجل). وساعات العمل ومعلومات الاتصال. وكل ذلك في وحدة جديدة أسفل العرض الرئيسي للحساب.

وأطلقت المنصة اختبارها الأولي للحسابات الاحترافية في شهر أبريل، وتتلقى الآن المزيد من الشركات إشعارات بشأن الميزة في صندوق الوارد الخاص بها.

وقد يشير ذلك إلى أن الخيار يقترب من طرحه بالكامل. ومع Twitter is working on showing profile category label for Business/Creator accounts pic.twitter.com/zcsS5uf2KD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 20, 2021 المنصة أيضًا لرموز جديدة للشركات وتحديد قطاعها، يبدو أن الخطوة التالية للخيار باتت وشيكة.

بالإضافة إلى ذلك today, more people can use ticketed Spaces! all approved Hosts can now set ticket prices & audience size for Spaces



if you’ve been approved, you’ll see an in-app notif letting you know. Ticketed Spaces Hosts, send us your feedback! pic.twitter.com/URG1y7L5ah — Spaces (@TwitterSpaces) September 14, 2021 المنصة أيضًا الوصول إلى الغرف الصوتية المحجوزة Ticketed Spaces، التي تم فتحها لأول مرة للتطبيقات العامة مرة أخرى في شهر يونيو.

لذلك فهي ليست متاحة للجميع حتى الآن. ولكن اعتبارًا من الآن، يكون لدى المزيد من الأشخاص القدرة على استضافة غرف صوتية مدفوعة الأجر، التي يمكنهم من خلالها تحقيق إيرادات مباشرة لجهودهم.

تويتر تشجع الغرف الصوتية المحجوزة

تأخذ المنصة نسبة 3 في المئة من رسوم الغرف الصوتية المدفوعة الأجر. ولكن يجب أيضًا أخذ رسوم متجر التطبيقات في الاعتبار، مما يقلل من الحصة الإجمالية لصانع المحتوى.

على سبيل المثال، في نظام iOS، إذا قمت بتعيين سعر تذكرة للغرفة الخاصة بك بقيمة 5 دولارات، فإنك تحصل على 2.80 دولار من كل تذكرة تم بيعها، بينما يذهب 70 سنتًا إلى تويتر، ويذهب 1.50 دولار إلى آبل.

ولكن مع ذلك، فإن الخيار يوفر فرصة أخرى للإيرادات، وقد يدفع المزيد من الأشخاص إلى استخدام Spaces. التي يبدو أنها فقدت بعض زخمها الأولي مع تراجع الاهتمام اتجاه منتجات الصوت الاجتماعي بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بعض الشيء، في الوقت الحالي، ما الذي تفعله المنصة لزيادة الترويج لاكتشاف Spaces.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، طورت المنصة علامة تبويب جديدة مخصصة للغرف الصوتية في التطبيق. التي من شأنها أن توفر للمستخدمين طريقة سهلة للوصول إلى عمليات البث في أي وقت.

ولكن مع وصول ميزة المجتمعات في الأسبوع الماضي، فقد أضافت علامة تبويب مختلفة في خانة الشريط السفلي.